Компании, участвующие в госзакупках в Новосибирске, заподозрили в сговоре

Федеральная антимонопольная служба подозревает компании ООО «Примафарм» и ООО «Профарм» в сговоре при участии в госзакупках лекарств. Сотрудники ФАС предполагают, что компании поддерживали цены и отказывались от конкуренции на торгах, проводимых для нужд государственных учреждений здравоохранения.

Торги проходили для нужд госучреждений здравоохранения в 54 субъектах России, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Компании поставляли препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также лекарств для людей, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Общая сумма контрактов, заключенных в рамках государственных закупок лекарственных препаратов, превысила 1 млрд руб. В случае доказательства вины дистрибьюторам грозят оборотные штрафы в соответствии с ч.2 ст.14.32 КоАП РФ.

Как уточнили Infopro54 в УФАС Новосибирской области, в этот список входит и наш регион.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько компаний со схожими названиями, в том числе в регионах Сибири. По данным «Коммерсанта», в случае с ООО «Профарм» речь идет о структуре, созданной Викрамом Пуния. По данным сервиса Контур.Фокус, Пуния является учредителем иркутской компании ООО «Профарм» (80%), 20% принадлежит ОАО «Фармсинтез». Гендиректор – Наталья Подлубная. Ранее она была гендиректором ООО «Примафарм» (Москва), собственником которой является Валерий Арланцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выявили картель при создании военно-патриотического лагеря за 1.5 млрд рублей.