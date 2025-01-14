В Новосибирске объявили тендеры на услуги дворников

В Новосибирске ищут подрядчиков по содержанию муниципальных и неразграниченных территорий, а также элементов внешнего благоустройства на территории Центрального округа города Новосибирска. На сайте госзакупок размещены два тендера на общую сумму более 23,7 млн рублей (5,9 и 17,8 млн рублей соответственно). Заказчиком выступает новосибирское МКУ «Центральное».

Согласно документации, победителю предстоит выполнять ежедневную ручную уборку улиц, парков, тротуаров, лестниц, парковочных карманов и других объектов. Работы включают в себя очистку территорий от снега в недоступных для механизированной уборки местах, сбор мусора в пакеты, очистка люков дождеприемных устройств от мусора и снега, а также очистка урн, обрезка деревьев и удаление несанкционированной рекламы на столбах, фасадах дом и в других общественных местах.

Работы будут вестись с 6 утра до 10 вечера, включая выходные и праздники. Подрядчик обязан оперативно реагировать на задания, которые мэрия будет высылать ежедневно не позднее чем за 3 часа до начала рабочего дня. По окончанию работ специалисты должны предоставлять сотрудникам мэрии фотоотчет о проделанной работе. Договор рассчитан на период с начала февраля до конца 2025 года.

По мнению новосибирского урбаниста и общественника Леонида Лифанова из организации «Комфортный регион» ситуация с уборкой в городе может улучшиться. Он отметил, что в столице Сибири и ранее объявляли небольшие тендеры на решение точечных проблем, однако такая практика не была повсеместной.

— Хорошо, что администрация города и районов стала больше уделять внимания очистке улиц от снега, мусора, грязи. Всегда лучше, если за каждый район будет отвечать несколько небольших подрядчиков, а не один крупный. это будет дополнительной страховкой на случай форс-мажорных ситуаций и недобросовестных организаций, — заявил Лифанов изданию atas.info.

Он подчеркнул, что сейчас в контрактах указываются критерии оценки работы подрядчика. Это минимизирует возможность уклоняться от качественного выполнения условий договора.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявлял, что в 2025 году планируется расширить такую практику на другие районы Новосибирска. По его словам, подобные меры помогут повысить качество городской среды, снизить нагрузки на отдельные подрядные организации и обеспечить более прозрачный контроль над выполнением работ.

Ранее о катастрофическом дефиците кадров в сфере ЖКХ, в частности дворников, редакции Infopro54 рассказал и председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица.