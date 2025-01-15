С 2025 года вступают в силу новые требования к маркировке товаров

Кампания по обязательной маркировке стартовала почти шесть лет назад. Если все пойдет по плану, то уже в 2025 году большинство товаров на рынке России будут идентифицировано. Перечень таких изделий указан в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018.

Начиная с 2025 года вступают в силу новые правила в сфере маркировки по 12 группам товаров. В Федеральном обществе сетевой торговли пояснили, что в систему «Честный знак» нужно будет передавать сведения о розничной продаже и ином выбытии из оборота целого ряда безалкогольных напитков (в т.ч. напитков на растительном сырье, соков, компотов и морсов). Помимо этого, перечень товаров легпрома, подлежащих обязательной маркировке пополнят детская одежда, майки, перчатки, галстуки и головные уборы. Для последней категории товаров предусмотрено послабление: немаркированные остатки можно продавать по 31 июля 2025. А вот оборот и продажа немаркированных остатков в категории «велосипеды и велосипедные рамы» запрещены.

С 1 марта обязательной маркировке подлежат и медицинские перчатки. При этом продавцы будут обязаны передавать сведения об их выводе из оборота. Немаркированные остатки можно либо продать, либо промаркировать до конца августа 2025 года. Передавать сведения о розничной продаже в «Честный знак» придется и о ветеринарных препаратах, влажных кормах для животных, а также консервах. Но немаркированные остатки двух последних можно будет продавать до окончания срока годности.

Что касается косметической продукции и бытовой химии, то здесь маркировка зависит от вида продукции и стартует 1 мая, 1 июля или 1 октября. Товары без маркировки также можно реализовывать до окончания срока годности.

Немаркированную снековую продукцию разрешено продавать до 30 апреля 2025 года, а соусы, специи и уксусы — до 30 июня. Оборот бакалейных изделий возможен до окончания срока годности.

Также заявку на регистрацию в «Честном знаке» должны подать производители смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Для этой категории обязательная маркировка вводимых в оборот товаров начинается 1 сентября, а реализовывать остатки без печати можно до 30 ноября 2025 года.

Нарушение новых требований чревато серьезными штрафами. Физическим лицам придется заплатить до 4 000 рублей, должностным — до 10 000 рублей, а юридическим— до 300 000 рублей. Тем же, кто нарушает требования в крупном или особо крупном размере, грозит уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что обязательная маркировка может привести к массовым закрытиям небольших предприятий.