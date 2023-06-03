Компании в Новосибирске стали чаще искать сотрудников на подработку

Количество вакансий с неполной занятостью в Новосибирске увеличилось за год на 41%. Доля таких предложений, размещенных в мае этого года, от общего количества вакансий составила 9%, годом ранее аналогичный показатель был 6%, сообщила Зарплата.ру.

На периоды пиковой загрузки торговые сети нанимают дополнительное число кассиров, продавцов-консультантов, парковщиков тележек. В летний период предприятия общественного питания увеличивают штат, туристическая индустрия приглашает на сезонные вакансии — горничных, пляжных спасателей, администраторов, уборщиков, дворников. Работодатели обращаются в аутстаффинговые агентства или ищут временных сотрудников самостоятельно.

— Наем на частичную занятость выгоден работодателям: можно увеличивать штат под конкретные, ограниченные во времени задачи, под большую загрузку в высокий сезон покупок или даже в особо загруженные дни недели. При этом, если речь идет о самозанятых, то работодателю не придется заниматься кадровым делопроизводством и увеличивать расходы на налоги, — поясняет пресс-служба сервиса.

Топ-вакансий по количеству частичной занятостью: курьеры, упаковщики, официанты, водители, врачи, операторы колл-центров, уборщики.

За год средняя зарплата по вакансиям, предполагающим неполную занятость, в Новосибирской области увеличилась на 25% — до 78 тыс.рублей. Но зачастую получение максимальной суммы заработка предполагает полноценный рабочий день.

Ранее редакция сообщала о том, что в последние два месяца новосибирцы стали чаще посещать торговые центры и кафе.