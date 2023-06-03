Пожарные и спасатели в Новосибирске посоревновались в забеге на 26 этаж

Сегодня на площадке города-парка «Ясный берег» прошло экстремальное состязание — «Вертикальный вызов». Пожарные и спасатели Новосибирской области соревновались в забеге на 26 этаж в полной боевой экипировке.

Кроме того, на состязаниях прошли показательные выступления пожарных и спасателей. Здесь же можно было пройти экспресс-курс по обучению приёмам оказания первой помощи, а также посмотреть пожарную технику.

Напомним, что из-за сухой погоды в апреле мае в Новосибирске и области увеличилась опасность возникновения пожаров. В начале июня ситуацию усугубила аномальная жара. По прогнозам синоптиков, она продлится до 9 июня. Как отмечают в МЧС, при таких погодных условиях увеличивается риск возникновения природных пожаров.

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