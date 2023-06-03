На площади Маркса открыли еще один вход в метро

Торговый центр «Грани» завершил работу по благоустройству еще одного входа на станцию метро площадь Карла Маркса. В метро можно попасть через вестибюль ТЦ. Брендированный вход в метро находится со стороны остановки общественного транспорта на площади Маркса, а также со стороны ТЦ «Гранит». Вестибюль будет работать по графику метрополитена — с 6 утра до 24 ночи.

Из вестибюля через переход пассажиры будут попадать в метро. Строительство перехода завершилось в марте, в мае началась финальная отделка входной группы из-за этого выход в сторону ТЦ «Грани» закрывался в 9 часов вечера.

Напомним, в метро на станции площадь Маркса можно также попасть через ТЦ «Версаль»

По данным пресс-службы Новосибирского метрополитена, компания перевезла в мае 2023 года 7,22 млн. пассажиров. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в мае 2022 года метрополитеном воспользовались 6,52 млн человек), сообщили в пресс-службе. За пять месяцев 2023 года, перевозка выросла на 12,4% и составила 33,65 млн человек. Для сравнения в 2022 году пассажиропоток составил 29, 95 млн.

Станция метро площадь Маркса лидирует в новосибирской подземке по пассажиропотоку. В день ее использует более 50 тыс человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске к 2050 году запланированы уже 32 новые станции метро.