В последние два месяца новосибирцы стали чаще посещать торговые центры и кафе

Впервые за последний год рост числа посетителей отметили крупные торговые центры Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Люди стали чаще ходить в торговые центры из-за новых магазинов, которые продолжают появляться в ТЦ взамен ранее ушедших западных брендов. В Новосибирске за май в трех крупных комплексах открылись несколько точек новых брендов одежды. Также отмечается, что оживление наблюдалось и в сфере общественного питания.

— В майские праздники во многих регионах Сибири люди чаще посещали кафе и рестораны. В Новосибирске продолжают открываться новые точки общепита, в том числе входящие в федеральные ресторанные холдинги, — подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Ранее редакция сообщала о том, что в ТЦ Галерея Новосибирск откроется большой магазин Befree.