Компания Алишера Усманова инвестировала в создание научно-образовательного центра в Новосибирске

СибГУТИ и технологическая компания YADRO заключили соглашение о создании в Новосибирске научно-образовательного центра (НОЦ) «ПО Систем мобильной связи». Как сообщили в университете, в рамках НОЦ партнеры планируют реализовывать научные, технологические и образовательные проекты в области разработки программного обеспечения систем мобильной связи.

В рамках НОЦ будут разработаны и актуализированы обучающие программы для подготовки специалистов, необходимых индустрии. Студентам будет предоставлена возможность пройти производственную практику и оплачиваемые стажировки в компании, а также участвовать в реализации проектов, актуальных для области телекоммуникаций, уточнили в пресс-службе вуза.

YADRO — российская технологическая компания, создана в 2014 году. С 2019 года входит в состав ИКС Холдинга. В 2020 году группа компаний USM Алишера Усманова приобрела ИКС Холдинг, сообщали федеральные СМИ. YADRO является одним из крупнейших на российском рынке производителей СХД, серверов и иного оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. C 2023 года YADRO начала выпускать мобильные устройства, анонсировала запуск производства смартфонов. R&D-центры компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов.