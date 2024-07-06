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Работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов

  • 06/07/2024, 16:31
Автор: Юлия Данилова
Работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов
В некоторые заявки входит заказ на нескольких специалистов.

На целевое обучение в Новосибирской области работодатели подали почти 1400 заявок. Помимо бюджетных организаций в списке компаний, готовых заключать договор на обучение со студентами, АО «»Региональные электрические сети», АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», ООО Тепличный комбинат «Обской», ООО «Тракмастер», «СибНИА им Чаплыгина», АО «Новосибирская птицефабрика», ООО «Сибирская Нива», ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и т.д Причем некоторые компании подают заявки сразу на несколько специалистов. Они готовы финансировать их обучение и потом принимать на работу.

Напомним, в 2024 году впервые прием на целевое обучение организован с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости «Работа России». Всего, по данным «Работа России», работодатели опубликовали на платформе более 76 тыс. предложений, по которым может быть заключено 163 тыс. договоров на целевое обучение, в том числе по программам высшего образования — около 114 тыс. предложений, по программам СПО — более 49 тыс. Количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тыс.

В середине мая заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области Светлана Малина на пресс-конференции сообщала, что в 2024 году расширяется перечень организаций, которые могут выступать заказчиками по целевому обучению. Ранее это были федеральные и региональные органы власти и их подведомственные организации, организации ОПК. Сейчас в этот список вошли организации, являющиеся резидентами территорий опережающего развития, особой экономической зоны, зоны территориального развития, Арктической зоны, свободного порта Владивосток, либо организации, получившие статус участника проекта на территориях инновационного центра «Сколково», международного медицинского кластера, инновационных научно-технологических центров, а также статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Министерства обороны Российской Федерации (при условии нахождения в соответствующем статусе не менее трех лет).

— Они могут выступать заказчиками и направлять абитуриентов на обучение в рамках целевой квоты, — поясняла Малина.

Она подчеркивала, что размещая заявку, работодатель должен предоставить максимальную информацию по требованиям к целевикам, условиям прохождения обучения, мерам поддержки и стипендии, которые будут предоставляться студенту.

— Размер стипендии должен быть не ниже академической, — говорила Малина.

Она напомнила, что договоры с абитуриентами на целевое обучение будут зачисляться только после того, как появится приказ об их зачислении в вуз.

— Человек должен выбрать в системе «Работа в России» одну конкретную группу обучения и заказчика, — подчеркивала Малина. — Заявку на целевое обучение можно подавать через Госуслуги. Мы предлагаем абитуриентам подавать заявки не только на целевое обучение, но и на общий конкурс, чтобы подстраховаться.

Если заявок по целевой квоте не будет или они не будет выбраны, то оставшиеся места переходят на основной конкурс.

В 2023 году в вузы Новосибирска в рамках целевого приема было принято 1265 абитуриента.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузы Новосибирска поступает 50 процентов иногородних студентов.

Фото: freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

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Теги : целевое обучение студенты работа России


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