Компанию Алексея Джулая признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление мэрии Новосибирска о признании должника — ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» — банкротом. В отношении компании введена процедура наблюдения.

Как говорится в материалах суда, иск от мэрии Новосибирска в суд поступил в сентябре 2023 года. Сумма задолженности составляла почти 22.8 млн рублей. Из них 19,27 млн — основной долг, 3,5 млн — неустойка. Требование мэрии суд отнес в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. Временным управляющим должника утверждена Татьяна Горбачева.

Напомним, по данным Seldon.Basis, компания ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» с уставным капиталом 10 тысяч рублей была создана в 2010 году. Последние данные о финансовой деятельности приведены за 2022 год: чистый убыток компании составил 6,86 млн рублей (-11 524%). Генеральным директором и одним из собственников (50%) является депутат горсовета Новосибирска, собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. По 25% в компании принадлежат Александру и Сергею Квашниным.

«Сибирское кольцо» входит в число должников мэрии Новосибирска по аренде земли. Компания включена в группу должников с суммой задолженности от 10 млн рублей.

Компания ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» планировала реализовать в Новосибирске проект по созданию скоростной трассы. Ее проектирование началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолетную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Однако проект был заморожен. В 2017 году представители Новосибирской федерации автомобильного спорта рассказали, что ищут инвесторов для его поэтапной реализации.

В октябре 2020 года мэрия расторгла договор аренды с ООО «Сибирское кольцо». В декабре на пресс-конференции мэр сообщил, что муниципалитет ищет новые проекты, связанные с развитием технических видов спорта, на эту площадку. Он подчеркивал, что под жилую застройку эта территория не подходит, так как находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5. В сентябре 2021 года стало известно, что муниципалитет ищет потенциальных инвесторов для обустройства буферной территории между сектором жилой застройки и будущим центром мотоспорта рядом с ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что мотодром предлагают построить на месте рекультивированной свалки между Академгородком и Кольцово.