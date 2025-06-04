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Компания депутата Заксобрания получила участок под строительство распредцентра

  • 04/06/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Компания депутата Заксобрания получила участок под строительство распредцентра
Участок расположен в Криводановском сельсовете

Компания ООО «Армада-Парк» получила земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание складского комплекса в рамках Регионального распределительного центра на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области». Земельный участок площадью 50 645 +/- 1969 кв. м (5 га) выделен инвестору без проведения торгов. Об этом говорится в распоряжении главы региона Андрея Травникова от 4 июня.

Согласно документу, срок реализации проекта составляет 5 лет. Компания должна в первом квартале 2028 года получить разрешение на строительство не позднее 2028 года, а в первом квартале 2030 года ввести в эксплуатацию складской комплекс площадью более 10 тысяч кв метров.

В договоре аренды земельного участка предусмотрено право расторжения договора аренды земельного участка в одностороннем порядке в случае нарушения инициатором проекта сроков, а также невыполнения иных обязательств, предусмотренных договором.

Напомним, проект по формированию регионального распредцентра был представлен на инвестиционном совете в правительстве Новосибирской области в 2024 году. Он будет специализироваться на обеспечении сырьем гофрокартонажных производственных предприятий Новосибирска и области, с полным комплексом услуг по приемке, погрузо-разгрузке, долгосрочному и временному хранению, а также распределению крупногабаритных грузов.

Общая сумма инвестиций оценивалась в 808 млн рублей. Выйти на площадку инвестор планировал в июне 2024 года. Предполагается, что отчисления в бюджет до 2033 года составят 260,5 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Армада-Парк» образовано в апреле 2016 года. Учредителем компании является депутат Заксобрания Новосибирской области Павел Кива. Директором значится Ирина Кива. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Деятельность по складированию и хранению». Чистая прибыль компании в 2024 году — 207 тысяч рублей. Павел Кива также является учредителем 7 компаний, в том числе спортивного комплекса «Армада» в Краснообске и ООО «Крафт Трейд» (специализируется на оптовой торговлей бумагой и картоном). В 2021 году Павел Киба вошел с 100 самых богатых госслужащих России. Его состояние оценивалось в 1,5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что на рассмотрение депутатов Заксобрания Новосибирской области вынесен законопроект об ужесточении требований при предоставлении статуса масштабного инвестпроекта. Минэкономразвития предлагает увеличить минимальный объём инвестиций для МИП до 1,5 млрд. рублей.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Складская недвижимость МИП выделение земли без торгов


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