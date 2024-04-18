Площадка для размещения сырья группы «Илим» появится в Новосибирске

ООО «Армада – Парк» создает в Криводановке складской комплекс в рамках реализации проекта по формированию регионального распределительного центра. Проект на инвестиционном совете в правительстве Новосибирской области представила руководитель Ирина Кива. Складской комплекс будет специализироваться на обеспечении сырьем гофрокартонажных производственных предприятий Новосибирска и области, с полным комплексом услуг по приемке, погрузо-разгрузке, долгосрочному и временному хранению, а также распределению крупногабаритных грузов.

— Сырье будет поставляться от группы «Илим» региональным представителем которой уже более 25 лет является наша компания, — добавила Ирина Кива.

По ее словам, Криводановка выбрана как оптимальная транспортная развязка с выходом на Северный объезд, а также железной дороге. Под проект планируется задействовать площадку в 50 тысяч га. Из них 10 тысяч займут 2 складских терминала с загрузочными рампами и подъездными путями, административные и вспомогательные объекты.

Объем инвестиций в проект оценивается в 808 млн рублей, из них 770 млн — на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Выйти на площадку инвестор планирует в июне 2024 года, а запустить объект в эксплуатацию — в январе 2028 года. В ходе реализации проекта планируется создать 16 рабочих мест, отчисления в бюджет до 2033 года составят 260.5 млн рублей.

Как рассказал Infopro 54 генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игорь Диденко, его компания сотрудничает с группой «Илим» и ее новосибирским партнером более 10 лет.

— На мой взгляд, открытие складской площадки добавит сервиса во взаимоотношения всех участников отрасли в регионе, так как приблизит логистику сырьевых материалов к производствам, уберет сбои, которые часто бывают из-за закрытия дорог, а также транспортных коллапсов с вагонами и контейнерами, — говорит Диденко. — Сегодня необходимо иметь в Новосибирске дополнительные складские мощности, чтобы нивелировать эти риски и своевременно поставлять продукцию. Речь идет не только о нас, но и о большом количестве средних и мелких участниках рынка — производителях, типографиях, — которые выпускают микрогофрокартон, занимаются кэшированием и т.д.

По данным Seldon.Basis, ООО «Армада-Парк» зарегистрировано в 2016 году. Директором и учредителем компании является депутат Заксобрания Павел Кива. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Данных о выручке и чистой прибыли на ресурсе нет. Павел Кива также является учредителем и директором компании ООО «Крафт Трейд», которая занимается оптовой торговлей бумагой и картоном.

На комбинатах Группы «Илим» выпускается 77% всей российской товарной целлюлозы, 16% картона и 25% российской бумаги, 3% гофроупаковки. Общий годовой объём производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3,63 миллионов тонн, говорится на сайте компании.

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