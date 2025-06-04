Новосибирских байкеров предлагают пустить на «выделенные» полосы

В России предложили разрешить мотоциклистам и водителям транспортных средств категорий А1 и А использовать полосы для общественного транспорта. С такой инициативой Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД РФ. Текст письма, адресованного главе ведомства Владимиру Колокольцеву опубликован в Telegram-канале союза.

НАС предлагает внести изменения в пункт 18.2 ПДД, чтобы снять запрет на движение мотоциклистов по выделенным полосам. По мнению союза, это поможет снизить количество аварий с участием двухколесного транспорта в крупных городах.

— Они не создадут значительных сложностей для такого транспорта ввиду того, что данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально. Одновременно водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности, — объяснили в союзе.

В НАС сообщили, что в 2024 году заметно увеличился уровень аварийности с участием мотоциклов. Самыми частыми ДТП с мотоциклами стали столкновения. Эксперты предполагают, что рост числа аварий и смертей в Москве может быть связан с программой переразметки улиц, в рамках которой существенно уменьшилась ширина полос для движения.

С таким предложением не согласен Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России», директор ООО «Сибэнерготрейд».

— Негативно к такому отношусь. Считаю, что по выделенки должны ездить только пассажирский транспорт и, может быть, самокатчики. Представьте, какое большое количество у нас самокатчиков, достаточно немалое количество автобусов, и если туда добавить мотоциклистов, то это будет жесть, — подчеркнул эксперт.

По данным на апрель 2025 года, в Новосибирске уже обустроено 59 километров выделенных полос общественного транспорта (если считать движение в обе стороны). Это улицы Красный проспект, Вокзальная магистраль, Титова, Восход, Ватутина, Нарымская. По сообщению Госавтоинспекции Новосибирской области, с 1 января по 20 мая 2025 года в Новосибирской области произошло 79 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В результате указанных ДТП 87 человек получили травмы, 5 погибли.

В апреле 2025 года в России продали 8457 мотоциклов — это на 13% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Уже 26 месяцев рынок мотоциклов демонстрирует устойчивый рост. К транспортным средствам категорий А1 и А могут быть отнесены и электровелосипеды с мощным двигателем.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за отсутствие ОСАГО начнут выписывать водителям в Новосибирске. Пока таких функций у камер в регионе нет.