Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

Вместо предполагаемых генпланом Новосибирска трех станций метрополитена на левом берегу — «Площадь Станиславского», «Пермская» и «Южная» — целесообразно рассмотреть вариант строительства одной — «Петропавловской» на пересечении улиц Петропавловской и Титова. Такое предложение в ходе круглого стола, посвященного развитию метрополитена в Новосибирске, внес модератор мероприятия, депутат Заксобрания области, генеральный директор УК «Уникон» Владимир Анисимов. При этом, по мнению парламентария, помимо финансирования будущей станции из средств федерального бюджета, стоит рассмотреть вариант с реновацией прилегающей территории, в настоящее время застроенной одноэтажными домами.

— Необходимо скорректировать схему метрополитена, чтобы повысить инвестиционную привлекательность территории перспективной застройки левого берега, которая оценивается примерно в 200 га, — считает Анисимов. — В территорию реновации могут попасть около 4 млн кв. м площадей — как жилья, так и объектов различного назначения, что означает значительное пополнение бюджета.

Данное предложение готовы рассмотреть в региональном правительстве.

— Это некий новый подход, который позволяет привлечь деньги бизнеса на социальную инфраструктуру, — говорит первый зампредседателя областного правительства Владимир Знатков. — Помочь с транспортной инфраструктурой, чтобы эти площадки были привлекательными. Это будущее города. Вы знаете, что весь центр достаточно плотно застроен, единственный путь — это окраины города, Новосибирский район. Туда пойдет жилая застройка.

Однако есть и сомневающиеся.

— Странная была сегодня встреча по метро. Непонятная, — пишет по итогам мероприятия депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. — Основная мысль — это строить «Петропавловскую», и будут нам деньги и счастье, особенно для застройщиков. С каких пор станции строят не на магистральных дорогах, а на внутриквартальных, не объяснили. В конце вывели на «мы просто тестируем, а не давим».

Внесенные в ходе круглого стола предложения по развитию метрополитена будет рассматривать специальная рабочая группа.

По информации мэрии Новосибирска, в плане до 2030 года предусмотрены по Ленинской линии две станции: «Площадь Станиславского» и «Троллейная», расположенные в районе участка перспективной застройки и реновации. Кроме того, планом предусмотрено продление Ленинской линии до пересечения Красного проспекта с улицей Северной. В настоящее время муниципальное предприятие «МетроМир» занимается проектированием левого перегонного тоннеля. Финансирование работ по подготовке документации на 2023 год предполагается из городского бюджета.

Ранее редакция сообщала о планах регионального правительства передать с муниципального на областной уровень полномочия по строительству метрополитена в Новосибирске.