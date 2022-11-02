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Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

  • 02/11/2022, 15:07
Автор:
метро в Новосибирске
Такое предложение прозвучало в ходе круглого стола, посвященного развитию метрополитена в Новосибирске.

Вместо предполагаемых генпланом Новосибирска трех станций метрополитена на левом берегу «Площадь Станиславского», «Пермская» и «Южная» целесообразно рассмотреть вариант строительства одной — «Петропавловской» на пересечении улиц Петропавловской и Титова. Такое предложение в ходе круглого стола, посвященного развитию метрополитена в Новосибирске, внес модератор мероприятия, депутат Заксобрания области, генеральный директор УК «Уникон» Владимир Анисимов. При этом, по мнению парламентария, помимо финансирования будущей станции из средств федерального бюджета, стоит рассмотреть вариант с реновацией прилегающей территории, в настоящее время застроенной одноэтажными домами.

Необходимо скорректировать схему метрополитена, чтобы повысить инвестиционную привлекательность территории перспективной застройки левого берега, которая оценивается примерно в 200 га, считает Анисимов. В территорию реновации могут попасть около 4 млн кв. м площадей как жилья, так и объектов различного назначения, что означает значительное пополнение бюджета.

Данное предложение готовы рассмотреть в региональном правительстве.

Это некий новый подход, который позволяет привлечь деньги бизнеса на социальную инфраструктуру, говорит первый зампредседателя областного правительства Владимир Знатков. Помочь с транспортной инфраструктурой, чтобы эти площадки были привлекательными. Это будущее города. Вы знаете, что весь центр достаточно плотно застроен, единственный путь это окраины города, Новосибирский район. Туда пойдет жилая застройка.

Однако есть и сомневающиеся.

Странная была сегодня встреча по метро. Непонятная, пишет по итогам мероприятия депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. Основная мысль это строить «Петропавловскую», и будут нам деньги и счастье, особенно для застройщиков. С каких пор станции строят не на магистральных дорогах, а на внутриквартальных, не объяснили. В конце вывели на «мы просто тестируем, а не давим».

Внесенные в ходе круглого стола предложения по развитию метрополитена будет рассматривать специальная рабочая группа.

По информации мэрии Новосибирска, в плане до 2030 года предусмотрены по Ленинской линии две станции: «Площадь Станиславского» и «Троллейная», расположенные в районе участка перспективной застройки и реновации. Кроме того, планом предусмотрено продление Ленинской линии до пересечения Красного проспекта с улицей Северной. В настоящее время муниципальное предприятие «МетроМир» занимается проектированием левого перегонного тоннеля. Финансирование работ по подготовке документации на 2023 год предполагается из городского бюджета.

 

Ранее редакция сообщала о планах регионального правительства передать с муниципального на областной уровень полномочия по строительству метрополитена в Новосибирске.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство метро метро в Новосибирске депутаты


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