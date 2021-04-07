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Компания группы «Первого строительного фонда» выходит на Южно-Чемской жилмассив

  • 07/04/2021, 15:25
Авторы: Юлия Данилова
Компания группы «Первого строительного фонда» выходит на Южно-Чемской жилмассив
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о том, чтобы рекомендовать мэрии Новосибирска предоставить ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» земельный участок на улице Бронной площадью 22488 кв. м недалеко от путепровода на Северо-Чемской жилмассив под многоэтажное строительство в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП).  По проекту застройщик должен построить дома площадью не менее 28221,64 кв. м, из которых не менее 706 кв. м жилых помещений подлежат передаче обманутым дольщикам. Провести строительные работы и ввести объекты в эксплуатацию застройщик должен в 2024-2026 годы. Кроме того, в течение года компания обязывается внести не менее 30 млн рублей на завершение долгостроя по улице Бориса Богаткова, 201/3 стр., застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам. Контроль за реализацией проекта возложен на министра строительства региона Ивана Шмидта и первого зампредседателя правительства Владимира Знаткова.

Напомним, в этом районе Новосибирска уже несколько лет активное строительство ведут несколько компаний: микрорайон «Просторный» — ГК «Дискус» Алексея Джулая, ЖК «Матрешкин двор» — ООО СК «Вира-Строй», ЖК «Тулинка» — ООО ТДСК, ЖК «Акварельный» — ГК «Союз».

— Объект, который планирует построить на улице Бронной, «Строительные решения. Специализированный застройщик» — это капля в море, по сравнению со всеми уже введенными на Южно-Чемском жилмассиве объектами за последние 7 лет. Судя по квадратным метрам, это 3-4 обычных многоэтажных дома. Их появления никто и не заметит, — комментирует аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. — С другой стороны, эта территория — одна из точек прорыва, куда может расти город, поэтому здесь нужно строить дороги, развивать социальную инфраструктуру, так как жилое строительство на площадке будет продолжаться.

По данным Seldon.Basis, ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» принадлежит Этибару Исаеву. До марта 2018 года компания называлась ООО «Торговый дом «Ликолор» и размещалась на улице Петухова, 6/1, где находится кирпичный завод ООО «Ликолор», связанный с ГК «Первый строительный фонд» депутата регионального парламента, председателя транспортного комитета Майиса Мамедова. В шестом созыве он некоторое время возглавлял комитет по строительству.

Обманутые дольщики региона получат более 15 тысяч кв.м жилья через МИП

Стоит отметить, что площадка на Бронной — не первый участок, который компании ГК «Первый строительный фонд» получают в рамках МИП под завершение проблемного долгостроя на Бориса Богаткова.

В декабре 2020 года губернатор подписал распоряжение о том, чтобы рекомендовать мэрии Новосибирска предоставить ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» земельный участок площадью 10030 кв. м по улице Трикотажстроя. В рамках МИП компания обязалась построить не менее 10512,8 кв. м жилья, из которых не менее 263 кв. м передать обманутым дольщикам. Срок строительства — до 2029 года. Кроме того, не менее 30 млн рублей застройщик должен внести в завершение долгостроя на улице Бориса Богаткова, 201/3 стр.

В мае 2020 года было подписано распоряжение о масштабном инвестиционном проекте «Многоквартирный многоэтажный дом по улице Забалуева в Ленинском районе города Новосибирска». В рамках проекта компания ООО «Прогресс» получила участок площадью 10094 кв. м, где до 2024 года должна построить не менее 14886,52 кв. м, из которых не менее 373 кв. м передать дольщикам, а также внести не менее 22 млн рублей в достройку дома на улице Бориса Богаткова, 201/3 стр. «Прогресс» расположен по тому же адресу, что и «Строительные решения. Специализированный застройщик» — Обская улица, дом 48/1. Совладельцем «Прогресса» являются Владимир Хохлов и ООО «Комфортстрой», где у Хохлова также есть доля. Кроме того, бизнесмен является совладельцем в ООО «Инские зори», расположенной на улице Обской, 50. Она является совладельцем ООО ЗКПД «Арматон», которая тоже входит в ГК «Первый строительный фонд».

Летом 2019 года ООО МЖК «Энергетик» получило в рамках МИП 5,3762 га на улице Заречной Первомайского района. До 2024 года компания должна построить не менее 65882,08 кв. м, из которых не менее 2313 кв. м передать обманутым дольщикам. Застройщик обязался вложить не менее 20 млн рублей в достройку дома на улице Учительской, 9 стр., а также 58,9 млн — в дом 201/3 стр. на улице Бориса Богаткова.

В апреле 2019 года ООО МЖК «Энергетик» получило 13635 кв. м на улице Рябиновая. На этом участке она обязалась до 2024 года построить не менее 15402 кв. м, из которых не менее 385,05 кв. м передать дольщикам, а также вложить не менее 30 млн рублей в дом 201/3 стр. по улице Бориса Богаткова. Судя по данным открытых источников, компания по учредителю и правопреемнику связана ООО ЗКПД «Арматон».

Аналитик рынка новосибирской недвижимости Сергей Николаев не видит ничего страшного в том, что компании, связанные с ГК «Первый строительный фонд», уже несколько лет вкладывают средства в один и тот же долгострой.

— Они не обязывались его достраивать. В рамках МИП они обязались вложить в него определенные средства. Застройщик работает на рынке, и он не может, получив участок стоимостью 1 рубль, вложить в долгострой 100 рублей — сколько получили столько и вложили, — говорит Николаев. — Они строят дом на Бориса Богаткова 201/3, это видно, и это заслуга «Первого строительного фонда». О сроках сдачи ничего сказать не могу. У нас в городе есть объекты, которые стоят по несколько лет, с готовностью 95%. Сколько денег выделяется — столько и вкладывается.

На начало 2021 года, поданным Минстроя, в регионе действовали 18 МИПов. По 14 МИПам инициаторы направили на завершение строительства долгостроев более 882 млн рублей.

Фото pixabay.com — MichaelGaida

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство МИП инфраструктура


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