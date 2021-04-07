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70 тысяч льготников будут ездить на электричках бесплатно

  • 07/04/2021, 15:02
Авторы: Марина Санькова
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Из 224 тысяч льготников Новосибирской области более 70 тысяч смогут ездить на пригородном жд транспорте бесплатно.

Порядка 224-х тысяч жителей Новосибирской области являются федеральными льготникам и имеют право на предоставление набора социальных услуг (в натуральном виде или в его денежном эквиваленте в зависимости от выбора льготника). 94 тысячи льготников региона сделали свой выбор в пользу предоставления набора соцуслуг в натуральном виде.

— В соцпакет входит обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, при наличии медицинских показаний — санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, — отметили в пресс-службе ОПФР.

В преддверии активного дачного сезона областное Отделение ПФР напоминает о том, что право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте подтверждается справкой о наличии права на получение государственной социальной помощи в виде НСУ (социальные услуги). В ней указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная услуга (социальные услуги), на которую гражданин имеет право. Эта справка действительна в течение всего календарного года и в любом регионе России.

— Справку выдают территориальные органы ПФР по месту установления ежемесячной денежной выплаты, дающей право на предоставление НСУ. Удобнее всего её получить в зоне самообслуживания, воспользовавшись помощью администратора. Записываться на прием к специалисту ПФР не нужно – справку Вы получите в режиме онлайн. Также справку можно заказать через сайт ПФР. Для этого достаточно ввести свои ФИО и СНИЛС и выбрать на сайте необходимый вид документа. Потом нужно будет только прийти с паспортом в управление ПФР и обратиться к администратору (диспетчеру) за ее получением (записываться на прием в этом случае не нужно, при наличии электронной очереди – талон брать также не надо), — поясняет пресс-служба ведомства.

Для получения билета на пригородный поезд, справку нужно будет показать кассиру вместе с документом, удостоверяющим личность. В 2021 году правом на бесплатный проезд в железнодорожном пригородном транспорте намерены воспользоваться 71,7 тысячи новосибирцев.

Фото: flickr.com автор: Cetus13

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : электрички льготы льготный проезд


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