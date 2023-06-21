Компания Группы Расцветай купила территорию бывшего издательства Наука в Новосибирске

Победителем аукциона по продаже земельного участка в Новосибирске на улице Станиславского, 25, на котором ранее располагалось издательство «Наука», стало ООО «Диадема» (По данным Seldon.Basis, учредителем является Владислав Савельев, владелец ООО «Расцветай Инвест». — Ред.). Сумма сделки составила 249,2 млн рублей, при начальной цене 137,67 млн рублей. Об этом сообщили в корпорации «Дом.РФ».

Имущество бывшего новосибирского издательства «Наука» предложили под редевелопмент и жилую застройку — здесь располагался один из трёх производственно-полиграфических и книгораспространительских центров предприятия. На площадке возможно строительство жилья и апартаментов, отмечалось в тендерной документации.

Издательство «Наука» — крупнейший многопрофильный научно-издательский холдинг России, специализирующийся на издании и распространении научных книг и журналов по всем направлениям науки. Был основан в 1727 году. В мае 2022 года издательство «Наука» из федерального государственного унитарного предприятия было преобразовано в бюджетное учреждение.

«Наука» — это единственное научное издательство, объединяющее три отрасли книгоиздания: издательскую, полиграфическую, книгораспространительную, говорится на сайте организации. Отделения издательства работают в крупнейших города России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. У издательства имеется своя книгораспространительская сеть — «Академкнига», магазины которой находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Красноярске.

Согласно данным Seldon.Basis, ООО «Диадема» зарегистрировано в Новосибирске. Генеральный директор — Глеб Половников. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генподрядчик. За 2022 год чистый убыток компании составляет 64 тыс руб.

Ранее редакция сообщала о том, что имущество бывшего новосибирского издательства «Наука» предложили под редевелопмент и жилую застройку.