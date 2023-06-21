Названы цены на проезд автотранспорта по четвертому мосту в Новосибирске

Проезд по четвертому мосту через Обь будет стоить от 100 до 300 рублей. Об этом сообщает НГС со ссылкой на Минтранс области.
Всего разработано четыре типа тарифа:
Проезд не будет оплачивать общественный транспорт, кроме маршруток, такси и междугородних автобусов, специальный транспорт и транспортные средства федеральной почтовой связи.
Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в городе Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. На левом берегу разместят пункт взимания платы.
Запустить мост в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. В конце прошлого месяца на строящемся четвертом мосту в Новосибирске смонтированы первые 10 вант.
Вантовая система будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Каждая ванта состоит из высокопрочных стальных прядей, протяжённость и расчётная нагрузка которых увеличивается по мере продвижения вверх по пилону.
Ранее редакция сообщала о том, что флаг России установили на пилоне четвертого моста через Обь.
Фото: pixabay —aled7
Рубрики :
Регионы:
Теги :