Названы цены на проезд автотранспорта по четвертому мосту в Новосибирске

Проезд по четвертому мосту через Обь будет стоить от 100 до 300 рублей. Об этом сообщает НГС со ссылкой на Минтранс области.

Всего разработано четыре типа тарифа:

100 рублей заплатят за проезд владельцы авто первой категории .

. 150 рублей — водители второй категории .

. 200 рублей — водители 3-й категории .

. 300 рублей — водители специализированного крупногабаритного транспорта.

Проезд не будет оплачивать общественный транспорт, кроме маршруток, такси и междугородних автобусов, специальный транспорт и транспортные средства федеральной почтовой связи.

Напомним, в 2016 году при презентации проекта четвертого моста в региональном парламенте, гендиректор института АО «Институт «Стройпроект», который выполнял расчет трафика проезда по Центральному мосту, Александр Журбин анонсировал транспортную макромодель из 5 тарифов — от 50 до 140 руб для легкового транспорта, а также три сценария: в случае закрытия на ремонт Октябрьского моста, в случае его закрытия наполовину и в ситуации, когда он продолжает работать. Для грузового транспорта расчетная цена за проезд составляла 700 рублей.

Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в городе Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. На левом берегу разместят пункт взимания платы.

Запустить мост в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. В конце прошлого месяца на строящемся четвертом мосту в Новосибирске смонтированы первые 10 вант.

Вантовая система будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Каждая ванта состоит из высокопрочных стальных прядей, протяжённость и расчётная нагрузка которых увеличивается по мере продвижения вверх по пилону.

Ранее редакция сообщала о том, что флаг России установили на пилоне четвертого моста через Обь.