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Названы цены на проезд автотранспорта по четвертому мосту в Новосибирске

  • 21/06/2023, 10:05
Автор:
цены на проезд по четвертому мосту в Новосибирске
Всего разработано четыре типа тарифа.

Проезд по четвертому мосту через Обь будет стоить от 100 до 300 рублей. Об этом сообщает НГС со ссылкой на Минтранс области.

Всего разработано четыре типа тарифа:

  • 100 рублей заплатят за проезд владельцы авто первой категории.
  • 150 рублей — водители второй категории.
  • 200 рублей — водители 3-й категории.
  • 300 рублей — водители специализированного крупногабаритного транспорта.

Проезд не будет оплачивать общественный транспорт, кроме маршруток, такси и междугородних автобусов, специальный транспорт и транспортные средства федеральной почтовой связи.

Финансово-экономическую модель четвертого моста признали «сырой»

Напомним, в 2016 году при презентации проекта четвертого моста в региональном парламенте, гендиректор института АО «Институт «Стройпроект», который выполнял расчет трафика проезда по Центральному мосту, Александр Журбин анонсировал транспортную макромодель из 5 тарифов — от 50 до 140 руб для легкового транспорта, а также три сценария: в случае закрытия на ремонт Октябрьского моста, в случае его закрытия наполовину и в ситуации, когда он продолжает работать. Для грузового транспорта расчетная цена за проезд составляла 700 рублей.

Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в городе Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. На левом берегу разместят пункт взимания платы.

Запустить мост в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. В конце прошлого месяца на строящемся четвертом мосту в Новосибирске смонтированы первые 10 вант.

Вантовая система будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Каждая ванта состоит из высокопрочных стальных прядей, протяжённость и расчётная нагрузка которых увеличивается по мере продвижения вверх по пилону.

Ранее редакция сообщала о том, что флаг России установили на пилоне четвертого моста через Обь.

Фото: pixabay —aled7

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : четвертый мост в Новосибирске цены на проезд по четвертому мосту в Новосибирске общественный транспорт


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