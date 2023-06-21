Пять жителей Новосибирской области заразились лихорадкой Денге

Пять туристов из Новосибирской области заразились лихорадкой Денге, а один турист заразился малярией во время отдыха за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Лихорадка Денге (от исп. danguero — денди) характеризуется развитием интоксикации, лихорадки, суставного и геморрагического синдромов. Название «денди» указывает на изменение походки у больных в связи с развитием суставного синдрома.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние десятилетия число случаев лихорадки Денге во всём мире резко возросло. Ежегодно насчитывается примерно 50 млн заболевших, при этом 21 тысяча из них умирает.

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.

Роспотребнадзор напоминает, что при планировании отдыха важно заблаговременно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

В отношении ряда инфекционных заболеваний существуют способы специфической профилактики, в частности вакцинопрофилактика в отношении желтой лихорадки, вирусного гепатита А и ротавирусной инфекции.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошел форум по медицинской профилактике.