Новосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов

В Новосибирске объявлены два аукциона на поставку вагонов для «Новосибирского метрополитена». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации одного из тендеров, 15 вагонов (шесть головных моторных вагонов, шесть промежуточных моторных вагонов и три промежуточных безмоторных вагона) метрополитен планирует закупить в лизинг. Начальная цена контракта составляет 4,390 млрд рублей.

Отмечается, что в кабинах управления должны быть установлены видеокамеры: для регистрации событий внутри кабины управления ГМ (действие машиниста, состояния органов управления), а также 2 путевые камеры — для регистрации событий, происходящих на пути движения ЭМ-АТП (одна цветная, вторая – черно/белая).

Поставки должны быть осуществлены с октября 2025 года до конца марта 2026 года (60 месяцев с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю).

Второй тендер — на поставку пяти вагонов (два головных моторных вагонов, два промежуточных моторных вагонов и один промежуточный безмоторный вагон) Новосибирский метрополитен приобретет за собственные средства. Цена контракта — 863 млн рублей.

Поставка по этому контракту должна осуществлена до конца 2025 года.

Напомним, в конце 2023 года Константин Васильев, который на тот момент был начальником департамента транспорта мэрии, сообщал, что в депо МУП «Новосибирский метрополитен» 26 составов. В последнем предложении, которое он получал, пятивагонный состав стоил 1 млрд рублей, то есть для обновления парка на тот момент было необходимо 26 млрд.

В июле 2024 года о планах выделить деньги из бюджета Новосибирской области на покупку первого пятивагонного состава для метрополитена сообщил глава региона Андрей Травников.

— Первый состав на пять вагонов должен быть приобретен уже в 2025 году с последующими ежегодными поставками так, чтобы полное обновление вагонов завершилось к 2030 году, — сообщал он.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска подпишет меморандум с проектировщиками метро из Минска. Компания проектировала станции, перегонные тоннели и электродепо метро в Минске и Москве.