Компания на «Ниссане» влетела в припаркованный грузовик в Новосибирске

Четыре человека пострадали в ДТП в Дзержинском районе Новосибирска.

Случай произошел 5 апреля в 2:05.

По сообщению ГИБДД, ночью водитель Nissan около дома по адресу проспект Дзержинского, 169Б врезался в припаркованный КАМАЗ с прицепом.

― В результате аварии пострадал 32-летний водитель иномарки и три молодых девушки, которых доставили в больницу, ― отметили в ГИБДД.

Устанавливаются причины ДТП и виновные.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция ищет водителя, врезавшегося в остановку и покинувшего место ДТП в Новосибирске.