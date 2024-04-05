Компания на «Ниссане» влетела в припаркованный грузовик в Новосибирске

Четыре человека пострадали в ДТП в Дзержинском районе Новосибирска.
Случай произошел 5 апреля в 2:05.
По сообщению ГИБДД, ночью водитель Nissan около дома по адресу проспект Дзержинского, 169Б врезался в припаркованный КАМАЗ с прицепом.
― В результате аварии пострадал 32-летний водитель иномарки и три молодых девушки, которых доставили в больницу, ― отметили в ГИБДД.
Устанавливаются причины ДТП и виновные.
Ранее редакция сообщала о том, что полиция ищет водителя, врезавшегося в остановку и покинувшего место ДТП в Новосибирске.
Источник фото: ГИБДД по Новосибирску
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