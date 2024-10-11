«Компания работает в обычном режиме»: Инвесторов предприятия РАТМ Холдинга успокаивает финансовый консультант

Финансовый консультант ООО «Сибстекло» (Одной из компаний РАТМ Холдинга, ценные бумаги которой обращаются на бирже. — Ред.), — ООО «Юнисервис Капитал» —обратился к инвесторам в связи с появившейся в СМИ информацией о задержании президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана в Москве.

— Ключевая информация, на которую хотим обратить ваше внимание: Эдуард Таран не участвует в операционной деятельности ООО «Сибстекло», компания работает в обычном режиме, — отметили в «Юнисервис Капитал».

Консультант также обещал поделиться актуальной информацией о задержании, когда получит комментарий от представителей эмитента.

Напомним, вчера в Москве был задержан собственник новосибирского РАТМ Холдинга Эдуард Таран. Причина ареста не уточняется. Как сообщал источник редакции Infopro54, вопрос о выборе ему меры пресечения будет решаться сегодня в столице.

По данным ТАСС, арест Тарана может быть связан с новосибирским аквапарком. Эту информацию Infopro54 подтвердил и источник в силовых структурах. 9 октября в Москве был также задержан и арестован заместитель директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Как сообщил федеральный «Коммерсант», по версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу. В ближайшее время по делу ожидаются новые аресты, в том числе людей из АСВ, писало издание.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибстекло» выходит на рынок Узбекистана.