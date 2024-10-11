Рекламодателям

Подрядчики СГК завершат благоустройство 31 участка после замены труб

  • 11/10/2024, 18:30
Подрядчики СГК завершат благоустройство 31 участка после замены труб
Еще 17 участков благоустроят в зимнем варианте.

Подрядчики СГК проводят благоустройство 31 участка после работ по модернизации теплосетей, выполненных этим летом. Еще на 17 объектах площадки благоустроят во временном, зимнем, варианте. Основной объём работ планируется выполнить к 1 ноября. В мае следующего года останется только уложить верхние слои асфальта.

Сегодня директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) Максим Рябенко рассказал общественникам и журналистам о ходе работ на одном из таких участков — по улице Бориса Богаткова. Здесь подрядчик полностью заменил крупную тепломагистраль 1977 года постройки диаметром 1000 мм.

Сдача этого объекта «под ключ» запланирована на 15 октября. Сейчас на площадке ведутся работы по засыпке 50-метрового участка, после чего останется положить асфальт.

Подрядчики СГК завершат благоустройство 31 участка после замены труб

На фото слева направо: заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Андрей Куранов и генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко

— На этом участке проложили новый трубопровод, 260 метров в однотрубном исчислении, — пояснил директор НТСК. — Сейчас мы находимся на завершающей стадии выполнения технического перевооружения тепловой сети.

Участок теплосети на Бориса Богаткова питает основную часть Центрального, а также часть Заельцовского и Железнодорожного районов. За последние 5 лет здесь было выявлено 5 дефектов.

— На первый взгляд немного, но объём отключаемых из-за дефектов объектов — значительный, — объяснил Рябенко. — От данной тепломагистрали запитаны более 900 объектов.

Всего НТСК планирует заменить за 2024 года 75 километров теплосетей, из которых более 36 – комплексная замена на новые коммуникации.

Для благоустройства мест бывших разрытий потребуется укладка 26 тысяч кв.м. асфальта и примерно столько же газонов. По словам Рябенко, это рекордный объём ремонтных и благоустроительных работ за последние 10 лет.

Добавим, по состоянию на 11 октября, 5 объектов полностью благоустроены: ул. Блюхера, Добролюбова, Фрунзе, Котовского – на двух участках.

На 13 объектах в настоящее время работы по благоустройству ведутся — на улицах Беловежская, Национальная, Б. Богаткова, Кирова, Р. Корсакова, Станиславского, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Тюленина, Красных Зорь, Гусинобродское шоссе, Пархоменко, Никитина.

Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор: Константин Стремоусов.

71

Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт теплосетей НТСК Новосибирск благоустройство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

На 100% избежать всех рисков невозможно, но минимизировать их возникновение — вполне реально
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
РАТМ Холдинг высказался о задержании Эдуарда Тарана
11/10/24 21:19
Бизнес Право&Порядок
«Компания работает в обычном режиме»: Инвесторов предприятия РАТМ Холдинга успокаивает финансовый консультант
11/10/24 19:00
Бизнес Финансы
Подрядчики СГК завершат благоустройство 31 участка после замены труб
11/10/24 18:30
Бизнес Город
Горсовет Новосибирска чистит ряды от иностранных агентов
11/10/24 18:00
Власть Политика
Решение о выдворении 128 мигрантов принято в Новосибирской области
11/10/24 17:00
Право&Порядок
В Новосибирске благоустроили территорию после ремонта теплосетей
11/10/24 16:55
Власть
Дорогу к синхротрону СКИФ обновляют в рамках нацпроекта БКД
11/10/24 16:35
Власть
Новосибирцы завоевали 11 медалей на первенстве России по конному спорту
11/10/24 16:30
Спорт
В Новосибирске восстановили улицу Толмачевскую
11/10/24 16:03
Власть
Для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства
11/10/24 16:00
Бизнес Власть
В Маслянино завершили работы по благоустройству «Гуляй-парка»
11/10/24 15:05
Власть
Стоимость проезда в общественном транспорте хотят увеличить в Новосибирске
11/10/24 15:00
Город Транспорт
На 3 месяца остановили работу кранов на заводе Кузьмина в Новосибирске
11/10/24 14:30
Бизнес Право&Порядок
«Ничем хорошим не закончится»: новосибирский депутат прокомментировал идею создания дружин из мигрантов
11/10/24 13:12
Общество
Глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран задержан в Москве
11/10/24 11:45
Бизнес Право&Порядок
В регионе по нацпроекту БКД завершен ремонт двух мостов через реку Верх-Тула
11/10/24 11:35
Власть
Утепляемся: мокрый снег с дождём обрушится на Новосибирск в ближайшие выходные
11/10/24 11:00
Общество
Робот Николай теперь записывает новосибирцев к врачу через мессенджер ВКонтакте
11/10/24 10:34
Власть
«На рынке БАДов творится настоящее безобразие»: Маркетплейсы переполнены фальсификатами пищевых добавок
11/10/24 10:30
Бизнес Власть Право&Порядок
В Новосибирской области запущена крупномасштабная проверка цифровых навыков
11/10/24 10:15
Власть
Популярное
В Новосибирске автомобиль задавил 4-летнего ребенка когда сдавал назад
11/10/24 17:30
Мужчине, ударившему по шее полицейского, назначили условный срок в Новосибирске
11/10/24 15:30
Трассу Новосибирск — Омск замело снегом
11/10/24 14:00
Завершено благоустройство бульвара «Грибоедовский» в Новосибирске
11/10/24 13:30
Водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия в Новосибирске
11/10/24 13:00
«Синичкин сквер» открыли в Октябрьском районе Новосибирска
11/10/24 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска