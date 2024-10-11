Подрядчики СГК завершат благоустройство 31 участка после замены труб

Подрядчики СГК проводят благоустройство 31 участка после работ по модернизации теплосетей, выполненных этим летом. Еще на 17 объектах площадки благоустроят во временном, зимнем, варианте. Основной объём работ планируется выполнить к 1 ноября. В мае следующего года останется только уложить верхние слои асфальта.

Сегодня директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) Максим Рябенко рассказал общественникам и журналистам о ходе работ на одном из таких участков — по улице Бориса Богаткова. Здесь подрядчик полностью заменил крупную тепломагистраль 1977 года постройки диаметром 1000 мм.

Сдача этого объекта «под ключ» запланирована на 15 октября. Сейчас на площадке ведутся работы по засыпке 50-метрового участка, после чего останется положить асфальт.

— На этом участке проложили новый трубопровод, 260 метров в однотрубном исчислении, — пояснил директор НТСК. — Сейчас мы находимся на завершающей стадии выполнения технического перевооружения тепловой сети.

Участок теплосети на Бориса Богаткова питает основную часть Центрального, а также часть Заельцовского и Железнодорожного районов. За последние 5 лет здесь было выявлено 5 дефектов.

— На первый взгляд немного, но объём отключаемых из-за дефектов объектов — значительный, — объяснил Рябенко. — От данной тепломагистрали запитаны более 900 объектов.

Всего НТСК планирует заменить за 2024 года 75 километров теплосетей, из которых более 36 – комплексная замена на новые коммуникации.

Для благоустройства мест бывших разрытий потребуется укладка 26 тысяч кв.м. асфальта и примерно столько же газонов. По словам Рябенко, это рекордный объём ремонтных и благоустроительных работ за последние 10 лет.

Добавим, по состоянию на 11 октября, 5 объектов полностью благоустроены: ул. Блюхера, Добролюбова, Фрунзе, Котовского – на двух участках.

На 13 объектах в настоящее время работы по благоустройству ведутся — на улицах Беловежская, Национальная, Б. Богаткова, Кирова, Р. Корсакова, Станиславского, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Тюленина, Красных Зорь, Гусинобродское шоссе, Пархоменко, Никитина.