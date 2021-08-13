Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Инновационной компании «Адаптис», создавшей одноименный сервис онлайн-перевода русского жестового языка (инвестиционный проект венчурной компании ООО УК «Ломоносов капитал», актив РАТМ Холдинга), присвоен статус участника фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

— В условиях дефицита переводчиков РЖЯ наша миссия – обеспечить глухих и слабослышащих граждан, которых в настоящее время в России проживает более полумиллиона, свободным доступом к информации, сняв барьеры в общении со слышащими, — комментирует директор ООО «Адаптис» Максим Нечай. — Приложение «Адаптис», в первую очередь, являлось программным продуктом для дистанционного перевода РЖЯ в онлайн-режиме по видеосвязи – при помощи квалифицированных специалистов, находящихся в Диспетчерском центре. Сегодня мы ставим перед собой амбициозную задачу – создать компьютерного переводчика РЖЯ. По факту он будет карманным – функционал может быть интегрирован в любое мобильное устройство: перевод с экрана осуществит анимированный аватар.

В основе продукта лежит программный код, созданный на базе уникального алгоритма смыслового анализа текста и преобразования звучащего языка в жестовый. Программисты «Адаптиса» намерены усовершенствовать код для перевода на другие жестовые языки, что обеспечит конкурентоспособность продукта за рубежом. Кроме того, решение целесообразно использовать для перевода телепрограмм, кинофильмов, а также публичных выступлений и лекций.

— Мы научили аватар переводить голос на жестовый язык, сейчас работаем над технологией распознавания жестов на видео, — уточнил Максим Нечай.

Став резидентом «Сколково», компания вправе претендовать на государственные гранты, менторскую поддержку, использование широкого набора инструментов для выхода на международные рынки, а также другие услуги, оказываемые фондом.

ООО «Адаптис» (ранее «Сурдофон») – российский разработчик коммуникационных технологий для людей с нарушениями слуха.