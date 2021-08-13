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Концессия на строительство школ: ограбление продолжается

Наталья Пинус, депутат горсовета Новосибирска — о «школьной» кабале, долях застройщиков и миллиардных убытках региональных бюджетов:
  • 13/08/2021, 13:34

Прямым текстомЯ считаю концессии в России инструментом отъема денег олигархами у жителей страны и региональных бюджетов. И выступаю против таких концессий.

В настоящее время в Новосибирской области активно обсуждается тема строительства средних школ по концессии. Конечно, городу и региону нужны новые школы. И тут мы готовы забыть о любых предосторожностях. Увы, конкретных цифр я так пока и не увидела. Есть только предварительная информация о планах выделения 6,5 млрд рублей из федерального бюджета. Неделю назад я направила региональным министрам запросы о предоставлении сведений о проектах этих концессионных соглашений. Жду ответы.

Что Новосибирск знает о концессиях?

Новосибирск знает, что концессии это грабеж. Вспомним четвертый мост, который можно было построить и без денег инвестора. Денег хватало. Но концессия была условием выделения федеральных средств. По окончанию строительства моста за 20 лет концессионеру будут выплаченц 47 млрд рублей. Либо за счет платного проезда через мост, либо за счет бюджета региона.

Мусоросортировочные комплексы еще одно концессионное соглашение. Это 40 лет обязательств по поставке на комплексы 800 тонн отходов в год. С платежами за счет тарифа жителей или из регионального бюджета.

Что за концессия по школам?

На презентациях концессии в Новосибирске говорилось о том, что Новосибирску дается уникальный шанс, что это новый федеральный проект.

Но проект не новый. Вот, например, Нижний Новгород. 22 января 2020 года объявлено о подписании соглашения. «Такого в Нижнем Новгороде не было. В стране таких концессий тоже нет. Это прорыв в этой сфере», выразил уверенность губернатор Глеб Никитин. Но и там, как и в Новосибирске, детали соглашения долгое время не разглашались.

По имеющимся у меня данным, условия таковы: 4 объекта (3 школы на 1500 и 1100 мест плюс центр дополнительного образования, в который планируется переоборудовать лагерь отдыха). Их стоимость 6,1 млрд рублей. Но бюджету они обойдутся в 14 млрд рублей за 15 лет. При этом собственные средства концессионер не вкладывает.

Доктор экономических наук, специалист по закупкам Анатолий Вифлеемский назвал кабалой для нижегородцев это концессионное соглашение: «Соглашение влечет за собой убытки в размере 11,5 млрд рублей, которые Нижегородская область заплатит, получив 3 школы, — отмечает господин Вифлеемский. На эту сумму можно было бы построить еще 18 школ. Вместо этого 11,5 млрд рублей становятся выручкой «инвестора»».

Инициативная концессия

Как правило, все эти концессии проворачиваются в формате «инициативной концессии», когда концессионер проявляет инициативу и приносит проект-предложение в правительство. По закону необходимо поискать компании, готовые реализовать аналогичные работы на лучших условиях. Обычно иных претендентов не находится. Так было и с четвертым мостом, и с мусорной концессией. Так будет и со школами. Кроме того, у меня есть сведения, что представители ГК «Просвещение» предлагают новосибирским застройщикам поделиться долей прибыли от планируемого строительства жилья: появление школы ожидаемо повысит цену жилья в новых микрорайонах. А отсутствие школы понизит…

Схема во всех случаях примерно аналогичная: получение части средств из федерального бюджета. Затем добавляем значительную часть от регионального бюджета. Концессионер вкладывает копейки. В итоге на десятки лет обязательства по выплатам концессионеру из карманов людей (проезд по платному мосту/оплата тарифа на отходы) или опосредованно из регионального бюджета, если необходимая валовая выручка за счет денег жителей не собрана.

О ГК «Просвещение»

Инициатор концессий по школам — группа компаний «Просвещение». Это то самое «Просвещение», лейбл которого мы все помним на обложках наших учебников с детских лет. Сегодня это лидер рынка учебной литературы. Компания активно подминает под себя конкурентов. Но, как видим, учебников «Просвещению» мало. Компания зашла на рынок строительства школ.

Некоторые издания связывают ГК «Просвещение» с именем олигарха Ротенберга. Хотя его представители это отрицают, говоря, что в 2017 году Ротенберг вышел из числа акционеров компании.

Эпилог

Не знаю, что чувствуете вы, но у меня после того, как я углубляюсь в изучение всего этого, появляется ощущение брезгливости. Как будто я трогаю какую-то грязную слизь.

И такова наша сегодняшняя российская реальность, если заглянуть чуть глубже. Как только у меня появится информация об условиях новосибирской концессии по школам, поделюсь информацией.

По материалам публикации на личной странице Натальи Пинус в Facebook

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика концессия школы бюджет


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