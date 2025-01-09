Компания РАТМ Холдинга намерена занять до 30 процентов рынка моющих средств

Новосибирское предприятие ООО «Сибстекло» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.) раскрыло информацию о планах по развитию еще одной дочерней компании холдинга —ООО «Сибирская содовая компания». Напомним, в середине 2024 года эмитент купил 100% долю ООО «Сибирская содовая компания» (ведет разработку крупнейшего в России месторождения для добычи содосульфатного сырья на озере Танатар в Алтайском крае).

Как уточнил финансовый консультант «Сибстекла» ООО «Юнисервис Капитал», по данным исследования, проведенного крупной консалтинговой компанией специально для ООО «Сибстекло», спрос на содосульфатную смесь до 2032 года будет расти в среднем на 2,5% в год и достигнет 900 тысяч тонн в год.

— В планах «Сибирской содовой компании», помимо обеспечения сырьевой составляющей для производства стеклянной тары — обеспечение потребностей производителей бытовой химии. Согласно исследованию, компания может занять 9% российского рынка содосульфатной смеси или 30% рынка моющих средств, — отмечают аналитики консультанта.

По данным «Юнисервис Капитал», «Сибирская содовая компания» уже получила письма о заинтересованности в сотрудничестве от потенциальных потребителей содосульфатной смеси.

— Развитие компании будет осуществляется за счёт свободного денежного потока эмитента, инвестиций бенефициаров, льготного финансирования. Заёмное финансирование будет привлекаться только на льготных условиях, — подчеркивает финансовый консультант.

Напомним, ООО «Сибирская содовая компания» в 2020 году запатентовало технологию получения кальцинированной соды из содосодержащего сырья природного происхождения, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. Отмечается, что исключительное право на изобретение действует до 2040 года. Данную технологию планируют использовать в промышленном производстве кальцинированной соды мощностью 60 тысяч тонн в год — в сентябре 2020 года проект был одобрен на Совете по инвестициям Новосибирской области.

В ценах сентября 2020 года общий объем инвестиций в проект разработки содового месторождения РАТМ Холдинга оценивался в 1,3 млрд рублей с НДС. Срок реализации проекта — 3 года с момента оформления участка под строительство. В течение 4 лет после запуска производства выручка от реализации соды планировалась более 4,1 млрд рублей без НДС, прибыль от продаж — 1,5 млрд. Срок окупаемости проекта — 7 лет.

По данным Seldon.Basis, ООО «Сибирская содовая компания» создана в 2016 году. Учредителем является ООО «Сибстекло», уставный капитал 10 тысяч рублей. С 2019 года выручка, а с 2020 года прибыль — нулевая.

Ранее редакция сообщала о том, что РАТМ Холдинг ищет новых партнеров для продолжения работы на месторождении природной соды.