В 2025 году у новосибирцев начнут изымать земельные участки

С приходом весны земельные участки, включая дачи, огороды и земли под жилищное строительство, могут быть изъяты за ненадлежащее использование. Этот закон был принят еще в августе прошлого года, а вступят в силу новые правила 1 марта 2025-го.

В Росреестре даже составили список признаков, которые укажут на то, что земля не используется. При этом критерии признания участка неиспользуемым зависят от его категории.

Так, земли населенного пункта, где находятся участки под ИЖС, признают заброшенными, если на протяжение более двух лет после их приобретения на них не появился фундамент или подземные конструктивные элементы. Если построенный дом не был зарегистрирован в течение пяти лет, либо все это время здание не использовалось по целевому назначению, то владелец также может лишиться участка.

Дачные и садовые владения причислить к заброшенным можно будет на основании их захламленности мусором. Зарастание сорняками, разросшиеся кустарники или деревья, плотный дерн на глубине более 15 см. также укажут на неиспользуемость участка. Помимо этого, сельскохозяйственная деятельность, осуществляемая менее чем на четверти площади, также станет поводом для изъятия.

При этом в Росреестре уточнили, что сам процесс изъятия начнется не сразу. Сначала владелец участка получит уведомление с требованием устранить нарушения в течение 30 дней. Если же в указанный срок это не будет сделано, то участок может быть изъят. Добавляется, что первые аукционы по продаже таких земель возможны только в 2028 году.

Напомним, для неиспользуемых земель уже сейчас предусмотрены штрафы: от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Для участков ИЖС штрафы выше — от 1 до 1,5% от стоимости, но не менее 20 тысяч рублей.

По данным Росреестра по Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2024 года в регионе в собственности находилось 277 818 земельных участков, предназначенных для садоводничества и огородничества. Общая площадь этих участков — 21,5 тысяч га.

Ранее редакция сообщала о том, что Конституционный суд РФ встал на сторону собственников, которых оштрафовали за неиспользование земельного участка под ИЖС. Принимая решение, суд опирался на тот факт, что нынешние нормы законодательства не указывают конкретный срок, когда участок необходимо начать использовать по назначению.