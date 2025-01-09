Приставы пришли за имуществом Михаила Абызова

Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Исполнительные листы были переданы в ФССП в конце 2024 года, отмечает ТАСС. Общая задолженность Абызова составляет 28 млрд рублей. В доход государства приставам предстоит изъять имущество и денежные средства на сумму 23,5 млрд рублей, а также исполнительские сборы и задолженность в размере 2,4 млрд рублей.

Напомним, бывший министр был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. По версии следствия, Абызов в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО, правопреемник «Новосибирскэнерго») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) похитил у компаний 4 млрд руб. и помещены в банках на территории Республики Кипр. Затем деньги были конвертированы в доллары США для их легализации. Свою вину Михаил Абызов не признал. Также, следствие установило причастность фигурантов к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиардов рублей.

В декабре 2023 года Преображенский районный суд города Москвы вынес приговор Михаилу Абызову и 11 его соучастникам. Абызову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 80 млн рублей. Максим Русаков приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима, Сергей Ильичев и Александр Пелипасов — по 9 лет, Николай Степанов приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Галина Фрайденберг и Инна Пикалова получили по 8 лет в колонии общего режима. Руслану Власову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии строгого режима. Олегу Серебренникову и Екатерине Заяц назначено 5 и 5,5 лет общего режима соответственно. Яна Балан и Оксана Роженкова получили штрафы в размере 4 млн рублей и были освобождены из-под стражи в зале суда.

Новосибирские депутаты неоднократно заявляли о том, что настаивают на возвращении в регион 20 млрд рублей, похищенных из энергосистемы.

Ранее редакция сообщала о том, что уже пятеро осужденных по делу Абызова освобождены из-под стражи.