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Количество прямых рейсов Новосибирск–Махачкала планирует увеличить до 5 раз в неделю

  • 09/04/2023, 14:23
Автор:
Прямой рейс Новосибирск Махачкала
В республике намерены побороться за туристов из Сибири.

— Недавно был открыт прямой рейс между Новосибирском и Махачкалой, что позволяет нашим регионам, туроператорам наладить туристические и деловые связи. Мы видим, что из Новосибирска в Дагестан приезжают много туристов, — отметил на заседании круглого стола «Трэвел-хабы Сибири» в рамках форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» глава Табасаранского района Дагестана Магомет Курбанов.

Сегодня между городами организованы два прямых рейса. Однако, как сообщил Магомет Курбанов, есть договоренность о том, что в мае количество прямых рейсов будет увеличено до 5 раз в неделю

— Правительство Республики Дагестан выделило 50 млн рублей авиакомпании S7 для субсидирования этих маршрутов. Думаю, что после их запуска турпоток между нашими регионами вырастет еще больше, — заявил он. — После закрытия границ внутренний туризм в РФ начал активно развиваться. В Дагестане сейчас создаются много объектов размещения и прочей инфраструктуры для приема туристов. Также у нас строятся дороги, новые полосы в аэропортах.

Сергей Меняйло не забывает о Сибири

Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников напомнил, что развитие этого направления простимулировал экс-полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. В апреле 2021 года он был назначен главой Республики Северная Осетия–Алания.

Напомним, прямой рейс из Новосибирска в столицу Дагестана Махачкалу стартовал в январе 2021 года. Маршрут открылся благодаря программе субсидирования региональных авиаперевозок, утвержденной правительством РФ в 2013 году. Перелеты финансируются из бюджетов Новосибирской области и Республики Дагестан.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что планируется восстановить прямой рейс между Новосибирском и Минском.

Фото из группы аэропорта Толмачево «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес Туризм Транспорт

Регионы: Новосибирск Дагестан

Теги : Прямой рейс Новосибирск Махачкала отдых в Дагестане


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