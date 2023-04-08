Субсидии на региональные авиаперевозки предлагают проиндексировать

— В 2022 году по пассажиропотоку мы приросли на 12% к докризисному 2019 году. Основной рост произошел за счет внутренних перевозок. Международные по-прежнему на 52% ниже докризисного 2019 года, — сообщил на заседании круглого стола «Трэвел-хабы Сибири» в рамках форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» заместитель коммерческого директора аэропорта Толмачево Игорь Леонтьев.

Основной драйвер роста 2022 года — трансфертный пассажиропоток: люди, которые путешествуют из удаленных регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, а также на юг. Маршрутная сеть аэропорта сегодня представлена более 90 направлениями, 82 маршрута обслуживает базовый перевозчик S7. По более 30 направлениям организована ежедневная частота полетов.

Леонтьев также рассказал о трансформации перевозок, которые аэропорт зафиксировал в 2022 году. В 2019 году 73% перевозок приходились на внутренний рынок, в 2022-м — 87% от объема всех перевозок.

— Если смотреть по основным туристическим дестинациям, то это Дальний Восток (Владивосток, Петропавловск-Камчатский) — рост на 19%. Юг России (Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь, Минеральные воды, Ростов-на-Дону) — рост до закрытия аэропортов 100%, после закрытия — 52% к 2019 году, — перечисляет Игорь Леонтьев. — Региональные перевозки выросли на 92%.

Также в аэропорту назвали популярные для внутреннего туризма региональные маршруты:

Байкал — Иркутск, Улан-Удэ,

Горный Алтай,

Тобольск — +92%,

Санкт-Петербург — +70%,

Калининград, Казань, Волгоград, Нижний Новгород — +409% к 2019 году.

В совокупности по этим направлениям в 2022 год зарегистрирован рост 64% к 2019 году.

Как отметил заместитель коммерческого директора аэропорта Толмачево, основные факторы, которые влияют на развитие авиаперевозок, — это субсидии. В 2021 году, когда правительство РФ запускало программу субсидирования семейных авиаперелетов и повышения конкурентоспособности внутреннего туристического продукта по 46-и направлениям полетов в РФ (Постановление №1176. — Ред.), результат превысил ожидания: планировалось с августа по ноябрь перевезти около 50 тысяч пассажиров, а по факту перевезли 126 тысяч.

— По данным наших коллег из авиакомпании S7, пассажиры оставили в регионах более 1 млрд рублей — это выручка отелей и мест общественного питания. К сожалению, данная программа не продлена на 2022 год, — констатирует Игорь Леонтьев. — Вторая программа — программа субсидирования межрегиональных перевозок, которая действует в РФ с декабря 2013 года. В ней участвуют по софинансированию регионы. Новосибирская область присоединилась к программе в 2017 году и постепенно увеличивает объем участия: в 2022 году до 426 млн рублей, и можно видеть, какой прирост пассажиропотока это дало — 68,5% к 2019 году.

Сегодня благодаря этой программе из Толмачево организовано регулярное сообщение с такими городами, как Кемерово, Новокузнецк, Томск, Барнаул.

Для стимулирования развития регионального турпотока Леонтьев предложил Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) проработать ряд вопросов.

— Сейчас очень остро встает тема транспортной доступности аэропорта. В 2015-2016 годах этот вопрос рассматривался, но опережал свое время, так как прямой пассажиропоток на тот момент составлял 3-3,5 млн пассажиров в год. В 2022 году прямой пассажиропоток у нас составил 5 млн, — пояснил Игорь Леонтьев. — Учитывая нашу дорожно-транспортную ситуацию, которая усугубилась за счет строительства развязки четвертого моста, мы считаем, что имеет смысл вернуться к проекту организации трансфертно-пересадочного узла на базе станции Обь с подвозом пассажиров в аэропорт регулярными автобусами.

Кроме того, Леонтьев предложил МАСС выйти от регионов Сибири на правительство РФ с предложением рассмотреть возможность продления постановления №1176. Эту тему участники туристического рынка округа поднимали и на других заседаниях форума «Дикоросы». Также предложено проиндексировать субсидию на рейсы по региональным перевозкам в рамках постановления №1242. Игорь Леонтьев отметил, что с 2013 года она ни разу не корректировалась, тогда как накопленный индекс инфляции за это время составил уже 89%. По постановлению №215 о субсидировании дальневосточных перевозок также предложено расширить маршрутную сеть с включением дополнительных пунктов (Владивосток–Иркутск, Южно-Сахалинск–Новосибирск и т.д.) с индексацией пассажирского тарифа на 30%.

Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников ответил, что МАСС сейчас аккумулирует все предложения от участников рынка и попытается отразить их в стратегии развития туризма в Сибири.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Сибири предлагают создать кольцевой железнодорожный туристический маршрут.