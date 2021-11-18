Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

В Новосибирске сошла с конвейера первая партия термометров-пластырей (10 тысяч штук), позволяющих дистанционно, через мобильное приложение, контролировать состояние больного. С помощью вмонтированного внутри bluetooth-датчика вся информация передается на смартфон. Разработка уже прошла технические испытания, включая совместимость термометра с телом человека. Как рассказал корреспонденту Infopro54 разработчик продукции, учредитель и директор ООО «Изитерм» Алексей Спирин, в настоящий момент есть договоренность с МП «Новосибирская аптечная сеть» о том, что термометр там будет представлен в ассортименте по цене около 3,9 тысячи рублей. Первыми покупателями, как рассказывает Алексей Спирин, компания видит семьи с детьми.

— Сейчас не надо сидеть возле ребенка с термометром, караулить достижения значений температуры, — говорит он. — Термометр и мобильное приложение будут выполнять свой функционал. Это не только для детей, но и для всех, кто болеет, но не доверяет электронному инфракрасному термометру. Мы, будучи аккредитованными лабораторией Росздравнадзора, доказали, что у нашего термометра погрешность составляет плюс-минус 0,1 градуса.

В перспективе — внедрение уникального термометра в медучреждения и наращивание объемов дальнейшего производства.

— На втором этапе — стационары для дистанционного мониторинга пациентов, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, — сообщает Спирин. — Медперсоналу нет необходимости лишний раз контактировать с инфицированными больными, достаточно будет приклеить термометр и смотреть на мониторе: у кого температура повышается, у кого понижается и вообще, как больной себя чувствует.

Однако, по словам руководителя компании, речь идет о клиниках и других медучреждениях далеко за пределами Новосибирска.

— У нас, к сожалению, пока не так развита среда для внедрения инновационных продуктов в медицинские госучреждения, — говорит Алексей Спирин. — Поэтому приходится пользоваться той инфраструктурой и теми инструментами, которые есть в других регионах.

ООО «Изитерм» зарегистрировано 11 апреля 2016 года. Основной вид деятельности — производство диагностического и терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях.