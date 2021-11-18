Рекламодателям

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

  • 18/11/2021, 18:17
Автор:
Новости Новосибирска
В дальнейших планах разработчиков — выйти на медучреждения.

В Новосибирске сошла с конвейера первая партия термометров-пластырей (10 тысяч штук), позволяющих дистанционно, через мобильное приложение, контролировать состояние больного. С помощью вмонтированного внутри bluetooth-датчика вся информация передается на смартфон. Разработка уже прошла технические испытания, включая совместимость термометра с телом человека. Как рассказал корреспонденту Infopro54 разработчик продукции, учредитель и директор ООО «Изитерм» Алексей Спирин, в настоящий момент есть договоренность с МП «Новосибирская аптечная сеть» о том, что термометр там будет представлен в ассортименте по цене около 3,9 тысячи рублей. Первыми покупателями, как рассказывает Алексей Спирин, компания видит семьи с детьми.

Сейчас не надо сидеть возле ребенка с термометром, караулить достижения значений температуры, говорит он. Термометр и мобильное приложение будут выполнять свой функционал. Это не только для детей, но и для всех, кто болеет, но не доверяет электронному инфракрасному термометру. Мы, будучи аккредитованными лабораторией Росздравнадзора, доказали, что у нашего термометра погрешность составляет плюс-минус 0,1 градуса.

В перспективе внедрение уникального термометра в медучреждения и наращивание объемов дальнейшего производства.

На втором этапе стационары для дистанционного мониторинга пациентов, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, сообщает Спирин. Медперсоналу нет необходимости лишний раз контактировать с инфицированными больными, достаточно будет приклеить термометр и смотреть на мониторе: у кого температура повышается, у кого понижается и вообще, как больной себя чувствует.

Однако, по словам руководителя компании, речь идет о клиниках и других медучреждениях далеко за пределами Новосибирска.

У нас, к сожалению, пока не так развита среда для внедрения инновационных продуктов в медицинские госучреждения, говорит Алексей Спирин. Поэтому приходится пользоваться той инфраструктурой и теми инструментами, которые есть в других регионах.

ООО «Изитерм» зарегистрировано 11 апреля 2016 года. Основной вид деятельности — производство диагностического и терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях.

Фото автора

106

Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : разработки медицина инновации


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

18/11/2021, 16:17

Поставки мандаринов в Сибирь выросли в два раза

18/11/2021, 15:27

Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

17/11/2021, 16:34

В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

11/11/2021, 15:00

Актуальный разговор

Интервью

Новосибирск может упустить шанс получить 150 новых остановок

Все материалы
Лента новостей

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

18/11/2021, 18:21

Два масштабных инвестиционных проекта получили земельные участки

18/11/2021, 17:59

Кредитная СберКарта: просто, удобно, выгодно

18/11/2021, 16:45

Новосибирцам предлагают стать сборщиками новогодних подарков

18/11/2021, 14:08
Популярное

«Смертельная» привычка

18/11/2021, 12:21

Почему умерших от COVID-19 на самом деле больше, чем в официальной статистике

17/11/2021, 18:19

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 рубля

17/11/2021, 15:09

Водителей будут штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью мобильного приложения

16/11/2021, 11:40

Что делать если ваш объект недвижимости сгорел, обрушился или снесен?

16/11/2021, 10:11

Visa с 2022 года отменит комиссию за переводы с карты на карту через телефон

15/11/2021, 18:12

Верховный суд заступился за добросовестного приобретателя и запретил забирать жилье

15/11/2021, 14:57
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Роман Казак: В Новосибирске всегда ощущаешь себя в тонусе. Что изменить в Новосибирске?
16/11/21, 11:56

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает переводы по QR-коду

18/11/2021, 17:07

Банк «Открытие» дарит клиентам «новогодний кешбэк»

18/11/2021, 16:55

ВТБ: россияне смогут обновить данные паспорта в ВТБ Онлайн

18/11/2021, 16:50

Последняя возможность купить квартиру по «Сельской ипотеке»

18/11/2021, 16:03

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Удачный старт» и накопительному счету «Первый»

18/11/2021, 10:03

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Два масштабных инвестиционных проекта получили земельные участки

Области нужна федеральная поддержка для догазификации населения

За 3 месяца цены на уголь выросли более чем на 60%

«Вместо «спасибо» нас обвиняют в том, что мэрия деньги закапывает в снег»

Борис Титов: Введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

Финансы

Повышение ключевой ставки

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Начался прием заявок от бизнеса на новые «антиковидные» гранты

Льготные кредиты бизнесу под 3%. Новые условия

В регионе резко выросло количество банкротов

Собственники «Дяди Денера» опубликовали график расчетов с владельцами облигаций

Политика

Новости Новосибирской области

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Недвижимость

Недвижимость

Рядом с метро «Октябрьская» расцветает новый жилой комплекс класса комфорт

Высокие потолки: преимущества и возможности

В областном правительстве игнорируют потенциальные аварийные дома

Группа «Эталон» начала разработку ЖК, который планирует построить в Кольцово

Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Технологии

Новости Новосибирска

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Робот новосибирского стартапа провел успешную диагностику трубопровода

Лаборатория промышленной робототехники откроется в Новосибирске

Телекоммуникации

Новости компаний

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Транспорт

новости Новосибирска

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Медицина

Новости компаний

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Вакансии на hh.ru

Новосибирцам предлагают стать сборщиками новогодних подарков

Яндекс.Маркет запустил в Новосибирске экспресс-доставку

Большинство новосибирцев считают, что QR-коды нужно выдавать переболевшим и людям с высоким титром антител

В новосибирских ЗАГСах молодоженам разрешили приглашать не больше шести гостей

В Новосибирске не хватает рабочих для уборки снега

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска