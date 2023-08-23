Компания «СпецТрансСтрой» ответила на судебный иск из-за станции «Спортивная»

Подрядчик строительства станции метро «Спортивная» — компания «СпецТрансСтрой» почти на месяц просрочил заём на сумму 200 млн руб, который ей выдал Новосибирский метрополитен на продолжение работ. В связи с чем кредитор обратился в суд с целью взыскания выше указанной задолженности.

В беседе с «Царьград Новосибирск» директор ООО Сергей Арапов пояснил, что в феврале городской департамент транспорта подал в правительство региона заявку об увеличении до 468 млн рублей финансирования завершения строительства станции «Спортивная». Деньги были предоставлены с условием, что работы на новой станции будут длиться до тех пор, пока идет небыстрый процесс согласования. Как раз в тот момент и было решено до прихода денег из области взять необходимую сумму у метро.

Арапов уточнил, что на сегодняшний день более 450 млн рублей из области уже доведены до города, но пользоваться ими все еще нельзя.

— При подписании выполнения работ, когда деньги поступят нам на расчётный счёт, мы их перечислим метрополитену, — добавил директор «СпецТрансСтроя».

В издании отметили, что совсем скоро новосибирские власти примут решение о продлении сроков займа, выданного метрополитеном ООО «СпецТрансСтрою». Таким образом, заявление, скорее всего, из суда будет отозвано, а когда деньги на счёт застройщика все-таки поступят, метрополитен не только вернёт вложенные средства, но и получит немалый процент и неустойку.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский метрополитен не досчитался 200 млн на строительстве станции «Спортивная».