Самокатчик попал под колеса дорогого авто в Новосибирске

Сегодня днем, 23 августа, около дома №2 на улице Вавилова, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado сбил парня на самокате на пешеходном переходе. Об этом сообщает группа АСТ-54 в Вконтакте.

Пострадавший молодой человек упал на асфальт и держался за голову руками. Ему на помощь тут же бросился мужчина в форме МЧС и парень в белом халате, которые оказались поблизости.

— Девушка, если можно, вызовите скорую, — попросили мужчины свидетельницу аварии, которая снимала происходящее на мобильный телефон.

Водитель внедорожника, со слов очевидцев, вел себя несдержанно и показывал неприличные жесты.

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