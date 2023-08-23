На дне: новосибирские спасатели вытащили пса Тишу из строительной ямы

Заложником ямы на улице Бориса Богаткова стал рыжий пес по кличке Тиша. Животное во время прогулки провалилось в ров от ремонтно-строительных работ. Хозяйка поняла, что своими силами вызволить Тишу из плена у нее не получится. Пришлось просить о помощи муниципальную аварийно-спасательную службу.

— Ребята с помощью лестницы и веревки подняли собаку на поверхность и передали хозяину, — рассказали в МАСС.

За происходящим с волнением наблюдала владельца животного и неравнодушные соседи. Когда пса извлекли из ямы и поставили на землю, люди дружно зааплодировали. У хозяйки на глаза даже слезы навернулись от радости.

— Тишу спасли, ура! Спасибо вам огромное за вашу работу,— воскликнули очевидцы.

Теперь очевидно, что любопытный четвероногий друг будет прогуливаться по округе на поводке.

Напомним, 19 августа собака упала в колодец на Бердском шоссе. Она перегрызла интернет-провода и благодаря этому ее нашли и спасли.

Ранее редакция сообщала о том. что врач новосибирской футбольной команды оказал помощь бойцу СВО и женщине.