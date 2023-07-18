Новосибирский метрополитен не досчитался 200 млн на строительстве станции «Спортивная»

Новосибирский метрополитен предоставил коммерческой организации по договору займа денежные средства в размере 200 млн рублей в рамках работ по строительству станции метро «Спортивная».

— В установленный договором срок денежные средства муниципальному предприятию возвращены не были, при этом с предприятием продлен срок договора займа с коммерческой организацией без получения на это согласия учредителя в лице департамента земельных и имущественных отношений мэрии города, — сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.

Также надзорное ведомство выявило, что мэрия не контролировала должным образом деятельность подведомственного предприятия.