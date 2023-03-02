Строительство торгово-логистического центра в районе «Хандагайты» стартует в этом году

— В 2023 году мы начинаем строительство первичной торгово-логистической инфраструктуры в непосредственной близости от российско-монгольской государственной границы. Кроме того, в этом году после реконструкции пограничный пункт пропуска «Хандагайты» заработает в многостороннем режиме. Тыва находится в центре транзитного коридора Россия – Монголия – Китай, поэтому мы заинтересованы в развитии своей наземной транспортной доступности за счет создания сетей автомобильных дорог и железнодорожного сообщения, — сообщила на презентации инвестиционных проектов Сибирского федерального округа в рамках Красноярского экономического форума-2023 заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Тыва Анзатмаа Крнгар.

По ее мнению, для инвесторов этот проект может быть привлекателен, так как в перспективе одним из ключевых преимуществ торгово-логистического центра может стать транзитный коридор «Хандагайты» (Россия) – «Улаангом» (Монголия) – «Урумчи» (Китай). Преимуществом также является равное удаление ТЛЦ от Новосибирска, Красноярска и Иркутска, безопасная дорога и меньшее расстояние до центра промышленного развития Китая — СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный район). В будущем в центре планируется создать транзитную площадку для экспортно-импортных грузов субъектов СФО.

— Со стороны Китая в порту «Такешенкен» (в Чингильском уезде, Цинхэ на границе Китая и Монголии) для экспортно-импортных отношений с Россией в рамках эксперимента выделена специальная площадка. Квота для фур составляет около 120 машин в месяц. В случае успешного исполнения проекта считаем, что порт «Такешенкен» станет третьим сухим портом в Синьцзян-Уйгурский автономном округе после портов «Хоргос» (на границе Казахстана и Китая) и «Достык» («Дружба», на границе Казахстана и Китая), — говорит Анзатмаа Крнгар. — Концепция создания торгово-логистического центра соответствует стратегии формирования новых транспортных коридоров между Россией, Монголией и Китаем.

По данным правительства республики, парк, который создается в районе погранперехода «Хандагайты», займет площадь около 60 га. На его территории будут расположены склады временного хранения, таможенный терминал и общественно-деловые объекты. ТЛЦ необходим, чтобы разгрузить существующие пункта пропуска с учетом прогноза роста грузопотока в восточном направлении на 23% к 2030 году.

Ресурсными площадками, обеспечивающими региональный оборот ТЛЦ, будут индустриальный парк Кызыла и агропромышленный парк «Агротува». Стимулировать капиталовложения в республике намерены региональными соглашениями о защите и поощрении капиталовложений. Кроме того, регион продолжит работу по привлечению инфраструктурных кредитов для развития площадок, которые предлагаются инвесторам.

В конце 2022 года глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщал о том, что власти планируют создать особую экономическую зону в районе автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на российско-монгольской границе, а также объявил о поиске якорного инвестора для проекта торгово-логистического центра.

Ранее редакция сообщала, что регионы Сибири намерены обратиться в правительство РФ с просьбой увеличить количество пунктов пропуска продукции лесной отрасли на экспорт.