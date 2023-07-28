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Компанию «Гормост» оштрафовали за нарушение техрегламента

  • 28/07/2023, 10:53
Автор:
компанию Гормост оштрафовали
Руководителю МКУ «Гормост» было вынесено представление.

В Новосибирске Арбитражный суд оштрафовал МКУ «Гормост» за нарушение техрегламента при содержании 9 автодорожных путепроводов, расположенных в черте города. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

 — Указанные путепроводы эксплуатировались с нарушениями требований регламентов — обнажилась рабочая и конструктивная арматура, частично или полностью разрушились компенсаторы, местами разрушено асфальтобетонное покрытие проезжих и пешеходных частей, —  говорится в сообщении.

Руководителю МКУ «Гормост» было вынесено представление. После этого нарушения были устранены.

Арбитражный суд привлек предприятие к административной ответственности за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, что прокуратурой Первомайского района организована проверка требований безопасности при оказании услуг на аттракционе. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники объяснили почему ремонт Винаповского моста завершится только в октябре.

Фото: Freepik — freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : нарушение техрегламента компанию Гормост оштрафовали вынесено представление


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