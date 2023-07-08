Дорожники объяснили почему ремонт Винаповского моста завершится только в октябре

— Сроки выполнения работ обусловлены большим количеством технологических этапов с учетом необходимости соблюдения сроков твердения бетонных смесей перед выполнением последующих работ, а также тем, что указанный набор работ осуществляется по полосам, а не на всю ширину проезжей части. Запуск полноценного движения состоится после завершения всех технологических этапов и укладки верхнего слоя асфальтобетона, — пояснили в пресс-службе МКУ «Гормост».

В связи с невозможностью полного закрытия путепроводов ремонт ведется участками. В настоящее время выполняется армирование консольной части. По информации МКУ «Гормост», на этой неделе планируется завершить бетонирование по консольным участкам тротуара. Завершить ремонтные работы на трех путепроводах планируется в октябре.

Напомним, на заседании транспортного комитета регионального парламента в июне депутаты предложили муниципалитету выбирать подрядчиков, которые смогут работать на дорожных объектах круглосуточно, чтобы сократить сроки ремонта, уменьши время, когда на объектах образуются пробки из-за сужения проезжей части.

В этом году в Новосибирске впервые начался ремонт мостов в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на эти цели выделены 1,5 млрд рублей

Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты раскритиковали темпы ремонта Винаповского моста.