Компенсации выплатят дольщикам непостроенного дома в Бердске

ППК «Фонд развития территорий» принял решение выплатить компенсации дольщикам непостроенного дома на территории МК «Сибиряк» в городе Бердске. Речь идет о доме №11. Компенсации получат 41 участник долевого строительства

В фонде отметили, что подать заявление на выплату дольщики могут через Личный кабинет на сайте Фонда.

Напомним, накануне наблюдательный совет Фонда принял решение о выплате компенсаций дольщикам 48 проблемных домов в Ивановской, Иркутской, Челябинской, Нижегородской, Кировской, Московской, Новосибирской, Самарской, Орловской и Тамбовской областях, республиках Башкортостан и Калмыкия, Краснодарском и Приморском краях.

Денежное возмещение получат 1669 граждан. Общий размер компенсаций составит свыше 6,9 млрд рублей.

По данным Минстроя Новосибирской области, благодаря взаимодействию Правительства Новосибирской области с ППК «ФРТ» в регионе решаются проблемы 33 долгостроев: 8 домов достраивается (дом № 12 в микрорайоне Закаменский и дом по ул. Калинина в г. Обь уже введены в эксплуатацию), по остальным 25 долгостроям приняты решения о выплате компенсаций. На сегодняшний день выплаты получили уже 2 145 дольщиков на общую сумму более 5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура проверит, куда переселяют дольщиков ЖК Покровский в Новосибирске.