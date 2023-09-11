Компенсацию морального вреда за отсутствие горячей воды заплатит УК в Новосибирске

Суд взыскал с энергоснабжающей организации «Управление энергетики и водоснабжения» в Академгородке компенсацию морального вреда за отсутствие горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Взыскана компенсация в размере 5000 рублей и штраф — 2500 рублей.

Елена Лахманова, владея квартирой в Советском районе обратилась в суд с иском о возмещении убытков на покупку водонагревателя, неустойки за нарушение срока устранения оказания некачественной коммунальной услуги по предоставлению горячего водоснабжения, компенсации морального вреда, штрафа на основании Федерального закона «О защите прав потребителя» с Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения».

Удовлетворено только компенсация морального вреда и штраф. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.

Определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его принятия.

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