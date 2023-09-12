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Новосибирцы создали петицию по возвращению маршрута 29-го автобуса

  • 12/09/2023, 08:46
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Новосибирцы создали петицию по возвращению маршрута 29-го автобуса
На момент публикации за возврат проголосовали 1401 человек.

— Мы, жители города Новосибирска, требуем возврата прежнего маршрута 29-го автобуса! Жизнь стала невыносимой! — пишет автор петиции Анастасия.

На сайте change.org петиция появилась 11 сентября. На момент публикации материала за призыв проголосовали 1401 человек.

Представитель инициативной группы Ольга Неборакова пояснила корреспонденту Infopro54, что жители Северо-Чемского жилмассива ощутили уход с рейса 29-го автобуса.

— Раньше по маршруту ходил и 29-й автобус, и 29-й троллейбус, сейчас остался только троллейбус. Он забит битком. Уехать с Северо-Чемского жилмассива в часы пик крайне сложно, как и вернуться после рабочего дня. Троллейбусы ходят гораздо медленнее, плюс из-за пробок на площади Труда невозможно рассчитать периодичность их движения. Последний троллейбус приходит на конечную в 23:06, автобус приходил немного попозже. Для сравнения: в Новомарусино тот же троллейбус приходит около 24:00, — говорит Неборакова.

По ее словам, транспортная доступность жилмассива ухудшилась. Дублирующий 96-й маршрут ходит раз в 30 минут, 43-й идет через пробки на Мира и Сибиряков-Гвардейцев, 12-й маршрут недавно тоже отменили. Собеседница редакции напомнила, что по Затулинскому жилмассиву идут еще больше дублирующих маршрутов, и тем не менее 29-й автобус перевели в эту локацию.

— Жители нашего и Южно-Чемского жилмассивов рассказывают, что во время недавнего града, когда затопило микрорайон, троллейбусы стояли. Кондукторы в автобусах №29 говорят, что очень сильно упали по выручке. Кому отмена старого маршрута сделала хорошо? — интересуется собеседница Infopro54.

15 сентября представители инициативной группы записались на прием к заместителю начальника Департамента управления пассажирских перевозок мэрии города Владимиру Кондаурову, чтобы обсудить ситуацию с маршрутом.

Напомним, 29-й автобус запустили по новому маршруту с 1 сентября. До этого он ходил по маршруту «ЖК «Акварельный» – Юго-Западный жилмассив» через Северо-Чемской. Судя по открытым источникам, обслуживали маршрут ИП Кобенко, ИП Лавриненко, ИП Никитин, ООО «Магистраль-Авто» и ООО «Автолига». Протяженность маршрута автобусов №29 составляла 11,79 км; расчетное время в пути — 40 минут. Как пояснил корреспонденту Infopro54 один из кондукторов, маршрут работал 14 лет, на нем были задействованы 34 автобуса.

С 1 сентября движение по маршруту изменилось. От ЖК «Акварельный» автобус №29 идет по Южно-Чемскому жилмассиву через Петухова, с заходом на Затулинку, по Сибиряков-Гвардейцев на Маркса и далее до Юго-Западного жилмассива. Судя по комментариям на сайте онлайн-движения транспорта kudikina.ru, люди жалуются, что автобусы выходят на маршрут позже указанного в расписании времени, а уходят с него раньше. Среди дня есть пропуски в расписании.

По старому маршруту, который продлили до 19,5 км до ЖК «Новомарусино», теперь ходит новый троллейбус №29 на автономном ходу. При этом пассажиропоток на маршруте вырос в 3-4 раза — до 10-11 тысяч пассажиров в рабочие дни.

Ранее редакция сообщала о том, что новый троллейбус №29 постоянно глохнет и ломается, а когда он все же следует по маршруту, то поездка в нем сопровождается бесконечными давками из-за слишком большого пассажиропотока — об этом сообщали пассажиры

Фото Infopro54

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : троллейбус на автономном ходу петиция Общественный транспорт Новосибирска


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