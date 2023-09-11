Управление спорта мэрии Новосибирска возглавил Константин Катионов

Константин Катионов назначен на должность начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

— Соответствующее решение принято мэром Анатолием Локтем, — написала в своем телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

Константин Катионов имеет высшее педагогическое образование и образование в области государственного и муниципального управления. С 2019 года трудился в должности заместителя начальника УФКиС. В задачи управления входит обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Бывший руководитель управления Алексей Толоконский — сын экс-губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского в июне 2023 года покинул эту должность и возглавил ФК «Новосибирск». Он возглавлял управление с 2017 года.

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