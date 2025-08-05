Комплексная догазификация набирает популярность в Новосибирске

Растет число новосибирцев, отдающих предпочтение комплексному договору на догазификацию, который предполагает бесплатное строительство газопровода до границ участка. При этом обустройство сетей внутри участка, а также приобретение и установка необходимого газового оборудования – это уже ответственность домовладельца.

По словам Евгения Назарова, исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона, комплексная услуга включает в себя бесплатный выезд специалиста для оценки технической возможности подключения, проектирование и строительство газопровода на участке, подбор и установку газового оборудования, а также технологическое присоединение и пуск газа. Благодаря комплексному договору, весь процесс занимает в среднем от одного до двух месяцев. На данный момент 4,2 тысячи человек уже воспользовались этой услугой.

Стоимость комплекса работ, выполняемых ГРО (газораспределительной организацией), находится под строгим контролем государства. Работы на участке и в доме могут быть выполнены и другими организациями по рыночным ценам. Однако в любом случае необходимо обратиться в ГРО для мониторинга выполненных работ и подписания акта приемки газового оборудования.

Предварительный расчет стоимости газификации по комплексной услуге доступен на сайте connectgas.ru или в газораспределительной организации.

Льготным категориям граждан доступны компенсации расходов на газификацию (не более 100 тыс. рублей) и субсидии на работы, выполняемые ГРО (также не более 100 тыс. рублей) в пределах участка. Подробности о критериях соответствия можно узнать в центре социальной поддержки населения.

Кроме того, министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предоставляет субсидии, компенсирующие 3/4 от суммы уплаченных процентов по кредиту на газификацию. Оператором кредитования выступает банк «Левобережный».

Подать заявку на участие в программе догазификации можно в клиентском центре ГРО, на портале connectgas.ru , через Госуслуги или в МФЦ.