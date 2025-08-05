Новосибирская область вошла в топ направлений для гастротуризма. Среди сибирских регионов в рейтинг также вошли Иркутская область (Байкал) и Алтай.

По словам директора по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Айрата Мусина, в 2025 году путешественники всё чаще выбирают поездки не только ради природы и достопримечательностей, но и ради знакомства с местной кухней.

— По нашим оценкам, около 25% туристов при выборе места для отдыха ориентируются именно на кухню региона. Гастротуризм, таким образом, переходит из нишевого направления в массовое. Формируется новый туристический сценарий: вкусная еда часто становится не дополнением, а поводом для поездки, — говорит эксперт.

Он добавил, что в Новосибирскую область чаще всего едут, чтобы попробовать сибирские грибы и рыбу. В Иркутской области большой популярностью пользуются омуль и буузы, на Алтае — мёд и маралье мясо.

Аналитики пришли к выводу, что в среднем россияне арендуют жильё в гастрономических регионах на три-четыре дня. Большинство туристов выбирают однокомнатные квартиры, студии и дома. В Новосибирской области средняя стоимость аренды жилья составляет 3 611 рублей в сутки. Стоимость аренды выросла за год на 7%. Для сравнения, на Алтае средняя ставка аренды составляет 6 207 рублей (+14%), в Иркутской области — 4 351 рубль (+11%).

Напомним, в мае 2025 года замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщил о создании рабочей группы, которая займется формированием единого стандарта русской кухни, ее популяризации, как значимого элемента национальной культуры.

При этом шеф-повар и основатель Гастроинкубатора, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, эксперт World Skills Николай Ильин убежден, что в разработке стандартов необходимо учитывать идентичность каждой местности, которая всегда отражается в гастрономических предпочтениях местной, локальной кухни.

Ранее редакция сообщала, что на улицах Новосибирска резко выросло количество летних веранд.