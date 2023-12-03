Завод будет выпускать детали для «санкционных» самолетов под Новосибирском

Специалисты Института теоретической и прикладной механики СО РАН научились восстанавливать лопатки для двигателей Airbus и Boeing в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на научного руководителя проекта. Восстановление планируют проводить на «Бердском электромеханическом заводе». Выпуск деталей наладят до конца следующего года. Сами детали будут сделаны из российского материала.

Напомним, что в Новосибирской области инвесторы решили вложить в модернизацию «Бердского электромеханического завода» 550 млн рублей.

В инвестпрограмму предприятия входит модернизация и переоснащение гальванического цеха, создание экспериментального производственного участка для ремонта и обслуживания воздушных судов ключевого инвестора предприятия.