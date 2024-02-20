Кому повысят пенсии с 1 апреля

На индексацию пенсий в апреле текущего года в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 миллиарда рублей, пишет «Парламентская газета».

Социальные пенсии

Согласно проекту постановления Правительства, опубликованному на официальном портале проектов правовых нормативных актов, с 1 апреля социальные пенсии могут быть проиндексированы на 7,5%. Мера коснется граждан, которые за свою трудовую деятельность не набрали нужное количество баллов, чтобы получать страховую пенсию. Кроме того, на социальную пенсию могут рассчитывать инвалиды и граждане, потерявшие кормильца, если они не работали или имели небольшой трудовой стаж.

Ожидается, что после индексации средний размер пенсии будет равен 13 455 руб. Пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит в среднем 19 948 и 20 110 руб. соответственно. Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву — 18 236 руб. А выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, увеличатся до 15 999 руб.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что соцпенсии по старости назначают на пять лет позже традиционного срока, и их размер ниже, чем у страховых пенсий по старости. Но если выплата ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте, человек обязательно получает социальную доплату.

Космонавтам и чернобыльцам

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повысить могут и государственные пенсии, которые получают участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Наряду с ними пенсии повысят у граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также у членов их семей, у работников летно-испытательного состава, у космонавтов, получающих надбавки к пенсии за выслугу лет. Увеличатся госпенсии и у военных, проходивших службу по призыву, у членов их семей и участников добровольческих формирований.

Таким образом, средние размеры выплат для инвалидов, получивших группу из-за военной травмы, станут выше на 1345 руб, а для участников Великой Отечественной войны — на 1423 руб.

С 1 апреля также увеличат размер выплаты, положенной за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. Ее размер достигнет 25 322 руб.

Ранее редакция сообщала, кому к пенсии доплатят 25%.