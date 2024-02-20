Резко выросло число «пьяных» пожаров в Новосибирске

За минувшую неделю в частном секторе Новосибирска произошло 29 пожаров, 3 человек погибли.

— Меры профилактики пожаров городе усилены, проводятся профилактические мероприятия, но количество пожаров в частном и многоэтажном секторе Новосибирска на сегодняшний день на 25% больше, чем в прошлом году, — сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

По его словам, причиной всех пожаров стало грубейшее нарушение мер безопасности при пользовании печами и курении.

— Мы разобрали каждый случай пожара, выявляли причины. 90% возгораний происходит из-за пьянства. За последние 5 лет такого количества пожаров по пьянству у нас не было, —подчеркнул Куценко.

И.о. мэра Олег Клемешов потребовал от департамента совместно с администрациями районов, с социальными службами проработать мероприятия по предотвращению таких пожаров.

— Одно дело назвать причину — другое эффективно с ней бороться. Мы теряем людей и нужно принимать меры, — резюмировал чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за пожара барак на Костычева отключили от коммунальных услуг.