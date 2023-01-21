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Кому в Новосибирске готовы платить от 100 тысяч рублей и больше

  • 21/01/2023, 11:00
Кому в Новосибирске готовы платить от 100 тысяч рублей и больше
Топ вакансий и советы по выбору работодателя от экспертов.

Медианная заработная плата в Новосибирске в 2022 году составила 50 000 рублей. Однако новосибирские работодатели нередко обещают и более высокий уровень оплаты труда. Эксперты Авито Работы подобрали несколько вариантов вакансий, размещенных на платформе, а также поделились рекомендациями по безопасному поиску работы.

Администратор пансионата

Сеть пансионатов для пожилых людей ищет администратора корпуса, который обеспечит его бесперебойную работу. В обязанности администратора входит управление корпусом, найм и работа с персоналом, контроль качества услуг, обратная связь с клиентами и заказчиками. Претендовать на должность могут специалисты с опытом работы на руководящей должности или в сфере продажи услуг. Заработная плата складывается из фиксированного оклада, KPI и процента от стоимости оказанных услуг. Опытный управляющий может зарабатывать от 100 000 рублей.

Ветеринарный врач

Сервис ветеринарной помощи на дому ищет ветврача для выездной работы. В обязанности входит первичный осмотр животных, постановка диагноза, забор анализов, лечение. Заработная плата – 50% от стоимости выполненных услуг. Опытный ветеринарный врач с хорошей репутацией может зарабатывать от 130 000 рублей.

Менеджер по проектным продажам

Компания, занимающаяся поставкой стройматериалов, приглашает менеджера по проектным продажам в промышленном и гражданском строительстве. Заниматься придется активным поиском клиентов для оптовых продаж стройматериалов. Сотруднику нужно будет вести документооборот, CRM, подготавливать коммерческие предложения. От соискателя требуются опыт в проектных продажах, а также знание специфики строительной отрасли. Мотивированный менеджер, который любит продажи, может зарабатывать от 100 000 рублей. Оплата труда складывается из фиксированной окладной части, доплаты за выполнение KPI, процента от продаж.

Программист PHP

IT-компания ищет PHP-разработчика с опытом работы коммерческой разработки не менее года. От соискателя работодатель ожидание знание основ РНР, JavaScript, SQL, опыта работы с CMS (Word Press), понимания принципом работы web-приложений. Специалист, обладающий необходимыми навыками, может претендовать на заработную плату 100 000 – 150 000 рублей.

Водитель-экспедитор

Компания-грузоперевозчик ищет водителя-экспедитора с категорией Е для междугородних перевозок. Вакансия доступна для соискателей с опытом работы в междугородних перевозках и стажем по категории Е не менее года. Также возможно обучение и стажировка в компании для водителей без опыта. Работодатель предлагает заработную плату до 130 000 рублей, которая складывается из тарифной ставки, доплат, премии и надбавки за нахождение в рейсе.

Барбер

Мужская парикмахерская ищет барбера с опытом работы от года. Работодатель предлагает сменный график работы 2/2, полностью оборудованное рабочее место, необходимые расходные материалы, обучение. Заработная плата складывается из двух частей: 40% от стоимости оказанных услуг и процент от продаж косметики. Заработать барбером можно 100 000 – 120 000 рублей в месяц.

Как обезопасить себя при поиске работы

  • Выбирая вакансию, стоит внимательно прочитать ее описание. Важно, чтобы в нем были подробно описаны условия работы, обязанности, требования к соискателю, периодичности выплат заработной платы и другая информация.
  •  Для того чтобы получить представление об уровне заработной платы на заинтересовавшей должности, стоит сравнить указанный оклад с оплатой аналогичных должностей в том же городе.
  • Сразу стоит отказаться от переговоров, если работодатель предлагает внести оплату за обучение, «бронирование» рабочего места, оформление документов. Также стоит собрать дополнительную информацию о компании. Это можно сделать, воспользовавшись открытыми базами, например, ФНС.
  • Дополнительную информацию о работодателе можно получить из отзывов действующих и бывших сотрудников. Их можно поискать в интернете.

Фото: pexels.com — Jonathan Nenemann

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Регионы: Новосибирск

Теги : работа вакансии в Новосибирске Авито Работа


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