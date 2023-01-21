Рыбохозяйственные предприятия области на 10% увеличили вылов рыбы

В Новосибирской области за 2022 год рыбохозяйственными организациями выловлено 14 тысяч тонн рыбы, по сравнению с итогом предыдущего года этот результат значительно больше, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. По предварительной оценке, в 2022 году вылов рыбы в промышленных целях составил 12 672 тонны, вылов выращенной товарной рыбы — 1 565 тонн, итого более 14,2 тысяч тонн рыбы (в 2021 году было 12,3 тыс. тонн).

Значительная часть улова в регионе по-прежнему получена на Чанах — крупнейшем озере Западной Сибири. Основными видами рыб, которые добываются в регионе в первой половине года, традиционно являются сазан, карась и окунь. Осенью вылавливаются также те виды, которые были выпущены в воду весной в виде мальков и сеголетков, — здесь по объемам лидирует пелядь.

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