Рекламодателям

Рыбохозяйственные предприятия области на 10% увеличили вылов рыбы

  • 21/01/2023, 12:03
Разведение рыбы
Кроме того, бизнес продолжает наращивать объем зарыбления водоемов.

В Новосибирской области за 2022 год рыбохозяйственными организациями выловлено 14 тысяч тонн рыбы, по сравнению с итогом предыдущего года этот результат значительно больше, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. По предварительной оценке, в 2022 году вылов рыбы в промышленных целях составил 12 672 тонны, вылов выращенной товарной рыбы — 1 565 тонн, итого более 14,2 тысяч тонн рыбы (в 2021 году было 12,3 тыс. тонн).

Новосибирские предприниматели вывели новый рыбный гибрид

Новосибирские предприниматели вывели новый рыбный гибрид

— Еще более позитивная тенденция отмечается по объемам зарыбления водоемов для выращивания товарной рыбы. В 2022 году этот показатель достиг 64,2 миллиона штук рыбопосадочного материала — на 4,3 миллиона больше, чем годом ранее, — констатировал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко

Значительная часть улова в регионе по-прежнему получена на Чанах — крупнейшем озере Западной Сибири. Основными видами рыб, которые добываются в регионе в первой половине года, традиционно являются сазан, карась и окунь. Осенью вылавливаются также те виды, которые были выпущены в воду весной в виде мальков и сеголетков, — здесь по объемам лидирует пелядь.

 

Ранее редакция сообщала о том, что ученые готовят к промышленному разведению в водоемах Сибири австралийских раков.

Фото из группы Минсельхоза ВКонтакте

81

Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Разведение рыбы добыча рыбы


Спецоперация на Украине

Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Сколько новосибирских чиновников служили в армии?

Сколько новосибирских чиновников служили в армии?

Спикер Госдумы на днях предложил сделать прохождение военной службы обязательным условием для поступления на службу гражданскую.
Читать статью >>
Вице-мэр Артем Скатов вернулся к работе

Вице-мэр Артем Скатов вернулся к работе

Он снова курирует подведомственные подразделения.
Читать статью >>
перерасчет за тепло

Новосибирцам сделают перерасчет за тепло

В СГК заверяют, что для большинства горожан сумма корректировки будет отрицательной.
Читать статью >>
выбор подрядчиков для ремонта дорог

Аукционы по ремонту новосибирских дорог вызвали ажиотажный спрос у подрядчиков

На некоторые торги заявляются более 10 компаний.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

Александра Болотова: «Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

Сколько новосибирских чиновников служили в армии?

20/01/2023, 18:18

Защитить недвижимость от мошеннических сделок теперь можно и через Госуслуги

20/01/2023, 17:52

Глава Республики Алтай поручил создать в регионе министерства туризма

20/01/2023, 17:34

Андрей Травников проконтролировал ход и темпы строительства инфекционной больницы в посёлке Садовый

20/01/2023, 15:15
Популярное

Кому в Новосибирске готовы платить от 100 тысяч рублей и больше

21/01/2023, 11:00

Защитить недвижимость от мошеннических сделок теперь можно и через Госуслуги

20/01/2023, 17:52

Депутаты предложили упразднить коллекторские службы

20/01/2023, 14:15
Новости компаний

Группа ВТБ фиксирует рост спроса клиентов на лекарства против сезонных заболеваний

20/01/2023, 15:33

Банк «Левобережный» предлагает сервис для проверки зачислений по QR-коду

20/01/2023, 15:29

Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта

20/01/2023, 15:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска