В зоопарке Новосибирска у речных выдр родились малыши

В конце июля в семье речных выдр, обитающих в Новосибирском зоопарке, произошло настоящее чудо — на свет появилась тройня.

— Первые недели жизни малыши (два мальчика и одна девочка) провели в укромном логове. Родители ограждали малышей от внимания посторонних, — говорится в сообщении зоопарка.

Сотрудники зоологического парка приложили все усилия, чтобы обеспечить комфортное проживание для этого семейства. Когда детёныши подросли, ветеринары осмотрели их и сделали первые прививки.

Сейчас дети много времени проводят на свежем воздухе. Они активно играют со своими сверстниками и с удовольствием вовлекают в свои забавы родителей.

Стоит отметить, что в Новосибирском зоопарке речные выдры содержатся с 1967 года. И до сих пор только в Новосибирске, среди всех российских зоопарков, они размножаются на регулярной основе.

Ранее редакция сообщала о том, что на зимний режим работы переходит зоопарк Новосибирска.