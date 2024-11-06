В зоопарке Новосибирска у речных выдр родились малыши

В конце июля в семье речных выдр, обитающих в Новосибирском зоопарке, произошло настоящее чудо — на свет появилась тройня.
— Первые недели жизни малыши (два мальчика и одна девочка) провели в укромном логове. Родители ограждали малышей от внимания посторонних, — говорится в сообщении зоопарка.
Сотрудники зоологического парка приложили все усилия, чтобы обеспечить комфортное проживание для этого семейства. Когда детёныши подросли, ветеринары осмотрели их и сделали первые прививки.
Сейчас дети много времени проводят на свежем воздухе. Они активно играют со своими сверстниками и с удовольствием вовлекают в свои забавы родителей.
Стоит отметить, что в Новосибирском зоопарке речные выдры содержатся с 1967 года. И до сих пор только в Новосибирске, среди всех российских зоопарков, они размножаются на регулярной основе.
Ранее редакция сообщала о том, что на зимний режим работы переходит зоопарк Новосибирска.
Источник фото: Новосибирский зоопарк
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